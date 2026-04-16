ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ.. ಜಡ್ಜ್ ಮುಂದೆ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಶ್ಲಾಘನೆ: ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ವಿನಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಪರ ವಕಾಲತ್ತು ವಹಿಸಿದ್ದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲ ಎಸ್.ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಜಿ.ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಮುಕ್ತ ಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಸಂತೋಷ ಗಜಾನನ ಭಟ್ ಅವರು, 'ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಯುವ ವಕೀಲರು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಹಕರಿಸುವಲ್ಲಿನ ಶ್ರಮ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯವಿದೆ' ಎಂದು ತೆರೆದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಸಿದರು.