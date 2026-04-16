ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ವಿನಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು...

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಜನರು ಶಾಸಕನನ್ನಾಗಿ ಆರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಸದಸ್ಯ ಯೋಗೀಶಗೌಡ ಗೌಡರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಅಪರಾಧಿ ವಿನಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಎದುರು ಹೇಳಿದರು.

ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಯೋಗೇಶ್ಗೌಡ ಗೌಡರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ವಿನಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ 17 ಜನರನ್ನು ಅಪರಾಧಿಗಳು ಎಂದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಬುಧವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿತು.

ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಗುರುವಾರ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಪರಾಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪರ ವಕೀಲರ ವಾದ ಮಂಡನೆ ನಂತರ, ಅಪರಾಧಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಆಲಿಸಿದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿನಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ, 'ಕೃಷಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬೆಳೆದವನು ನಾನು. ನನಗೆ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ಶಾಸಕನನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಸಚಿವನೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ರಾಜಕೀಯ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಸರ್' ಎಂದರು.

'ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳುವುದು ಇದೆಯೇ?' ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹೇಳಿದರು.

ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ತಲೆ ಆಡಿಸಿದ ವಿನಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಹಿಂದೆ ಸರಿದು ನಿಂತರು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ವಿಡಿಯೊ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ ಸಿಬಿಐ ಪರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಎಸ್.ವಿ.ರಾಜು, 'ಮೃತ ಯೋಗೇಶ್ ಗೌಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ. ರಾಜಕೀಯ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ನಾಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಕ್ಷ ನಾಶ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಯುವ ರಾಜಕಾರಣಿಯ ಜೀವನವನ್ನ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಪ್ರಕರಣದ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು' ಎಂದರು.

'ಈ ಕೊಲೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಡೆದದ್ದಲ್ಲ. ಇದೊಂದು 'ಫ್ರಿಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಮರ್ಡರ್'. ಪ್ರಕರಣ ತನಿಖೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ನಾಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಅವರನ್ನು ಹೆದರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು' ಎಂದರು.

ಕಡಿಮೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿ

ವಿನಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಾವ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಇಂಡಿ ಪರ ಮಾತನಾಡಿದ ವಕೀಲ ಶ್ಯಾಂ ಸುಂದರ್ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿ, 'ವಿನಯ ಅವರಿಗೆ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯಮಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಅವರು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿ. ಎಸ್.ವಿ.ರಾಜು ಅವರ ಮನವಿಯಂತೆ ಇದು ಗರಿಷ್ಠ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಕರಣವಲ್ಲ. ಅರಬ್ ದೇಶಗಳ ರೀತಿ ಕಾನೂನು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿನಯ ಅವರು ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು. ಅವರ ಒಳ್ಳೆಯತನದ ಮೇಲೆ ಜನರು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಜತೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹಾಗ