ವಕ್ಫ್‌ ಆಸ್ತಿ 17,969 ಎಕರೆ ಒತ್ತುವರಿ: ಸಚಿವ ಜಮೀರ್

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 1,12,860 ಎಕರೆ ಆಸ್ತಿ ಇದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 17,969 ಎಕರೆ ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿದೆ. ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರೇ ಹೆಚ್ಚು' ಎಂದು ವಕ್ಫ್ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಹೇಳಿದರು.

ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಎಂ.ವೈ. ಪಾಟೀಲ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, 'ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇನಾಂ ರದ್ದತಿ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ 47,263 ಎಕರೆ ಹಾಗೂ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ 23,627 ಎಕರೆ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ಸದ್ಯ 20,054 ಎಕರೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

'ರಾಜ್ಯದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಗಳು ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿವೆ. ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ವಕ್ಫ್ ಅದಾಲತ್ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಆಸ್ತಿಯು ಸರ್ಕಾರದ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯವರು ತಮ್ಮವರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಯ ಖಾಸಗಿ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ, ಶಾಲೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.

ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ, 'ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸರ್. ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಓದಿದ ಶಾಲೆಯನ್ನೇ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮಹಾರಾಜರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜಮೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಭೂಸುಧಾರಣೆ ಕಾಯ್ದೆ ಬಂದಾಗ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವ ರೈತರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಈಗಲೂ ರೈತರು ಉಳುಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಳುಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರೈತರಿಗೇ ಜಮೀನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕು. ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಯಾರೇ ಇದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು' ಎಂದರು.

'ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿ ಆಸ್ತಿ ಕಬಳಿಕೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ತನಿಖೆಯಾಗಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲ. ವಿಂಡ್ಸರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಜಾಗವು ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಅದನ್ನು ಏಕೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ' ಎಂದೂ ಅಶೋಕ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಜಮೀರ್, 'ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿದೆ' ಎಂದರು.

'ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 30 ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಗಳ ಅಕ್ರಮ ಮಾರಾಟದ ಪೈಕಿ 23 ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿ ಅಕ್ರಮ ಕ್ರಯ ಪತ್ರ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಳು ಪ್ರಕರಣಗಳು ವಿಚಾರಣಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಿದೆ' ಎಂದೂ ಸಚಿವರು ವಿವರಿಸಿದರು.