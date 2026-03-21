ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ: ಹುರಿಯಾಳುಗಳಿಗೆ SIR ತೀರ್ಪು ಬಾಕಿ ಆತಂಕ

ನವದೆಹಲಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ (ಎಸ್ಐಆರ್) ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಎಸ್ಐಆರ್ ಬಳಿಕ 63.66 ಲಕ್ಷ (ಶೇ 8.3ರಷ್ಟು) ಮತದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 7.04 ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿದಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 60.6 ಲಕ್ಷ (ಶೇ 8.7) ಮತದಾರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಟಿಎಂಸಿ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಲವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು 'ತೀರ್ಪು ಬಾಕಿ' ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. 2021ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಬುರ್ದ್ವಾನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಸ್ಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 11 ಸಾವಿರ ಮತಗಳಿಂದ ಸೋತಿದ್ದ 38 ವರ್ಷದ ಕಲಿತಾ ಮಾಝಿ ಅವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತು ಎಂಬುದೇ ಮಾಝಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 59 ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಿ ಖಂಡೋಕರ್ ಅವರು ಹೂಗ್ಲಿಯ ಚಂಡಿತಾಲದಿಂದ ಟಿಎಂಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಹಾಲಿ ಶಾಸಕಿ. ಅವರು 2006 ರಿಂದ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಉಪನಾಮ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ 'ತೀರ್ಪು ಬಾಕಿ' ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯು 255 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. 'ಪಕ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಟಿಎಂಸಿಯು 291 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸಚಿವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾ ದೇಶದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಹುಳ್ಯದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಮಾಲ್ಡಾಗಳು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ 11,11,45 ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದರೆ, 8,28,127 ಪ್ರಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಲ್ಡಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 'ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮೂವರ ಹೆಸರು ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್ನ ಸಾಗರಿಧಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನದ ಟಿಎಂಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬೇರಾನ್ ಬಿಸ್ವಾಸ್ ದೂರಿದರು. ಜಂಗಿಪುರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ ಜಾಕೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಮತ್ತು ಸಂಸರ್ಗಂಜ್ನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ ನೂರ್ ಆಲಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಲ್ವರು ಟಿಎಂಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಾಮರ್ಶೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೆರಡು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಸರುಗಳೆಂದರೆ ಗೋಲ್ಪೋಖರ್ನಿಂದ ಟಿಎಂಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಸಚಿವ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಗುಲಾಮ್ ರಬ್ಬಾನಿ ಹಾಗ