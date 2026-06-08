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Homenewskarnataka news

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿ: 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 330 ಮಂದಿ ಸಾವು; ಮೃತಪಟ್ಟ ಆನೆ ಎಷ್ಟು?

ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು ಭಾಗದ ನೀಲಗಿರಿ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ತಾಣದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆನೆಗಳಿವೆ. ಆನೆ ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷದ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಮೇಶ ಭಟ್ಟ ಪಿ.ಎಚ್.
ಉಮೇಶ ಭಟ್ಟ ಪಿ.ಎಚ್.
Published : 8 ಜೂನ್ 2026, 10:47 IST
Last Updated : 8 ಜೂನ್ 2026, 10:47 IST
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ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಂತೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಘರ್ಷವಿದ್ದು, ಮಾನವ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಕಾಡಾನೆಗಳು ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿವೆ.110 ಮಂದಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಂತೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಘರ್ಷವಿದ್ದು, ಮಾನವ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಕಾಡಾನೆಗಳು ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿವೆ.110 ಮಂದಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

ಕೊಡಗು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೇ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಂಡಾನೆಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.

ಕೊಡಗು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೇ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಂಡಾನೆಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

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ಅರಣ್ಯದಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳತ್ತ ಕಾಡಾನೆಗಳು ನುಗ್ಗುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಹತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ 920 ಆನೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚು.

ಅರಣ್ಯದಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳತ್ತ ಕಾಡಾನೆಗಳು ನುಗ್ಗುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಹತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ 920 ಆನೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚು.

ಪಿಟಿಐ

ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತ, ಗುಂಡೇಟು ಸೇರಿ ಅಸ್ವಾಭಿಕವಾಗಿಯೇ 160 ಆನೆಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಅಂಕಿ ಅಂಶವನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತ, ಗುಂಡೇಟು ಸೇರಿ ಅಸ್ವಾಭಿಕವಾಗಿಯೇ 160 ಆನೆಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಅಂಕಿ ಅಂಶವನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಪಿಟಿಐ

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ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ದಕ್ಷಿಣ, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಡಾನೆ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, 80 ಮಂದಿ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ದಕ್ಷಿಣ, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಡಾನೆ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, 80 ಮಂದಿ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.

ಪಿಟಿಐ

ಆಹಾರ ಅರಸಿ ನಾಡಿನತ್ತ ನುಗ್ಗುವ ಆನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಅರಣ್ಯದಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರಿಗೂ ಆನೆಗಳ ಸಂಚಾರ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಲಪಡಿಸುವ ಒತ್ತಾಯ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.

ಆಹಾರ ಅರಸಿ ನಾಡಿನತ್ತ ನುಗ್ಗುವ ಆನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಅರಣ್ಯದಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರಿಗೂ ಆನೆಗಳ ಸಂಚಾರ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಲಪಡಿಸುವ ಒತ್ತಾಯ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.

ಪಿಟಿಐ

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