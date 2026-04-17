ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲು ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: 2027ರ ಜನಗಣತಿಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರುವಿಂಗಡಣೆ ನಡೆಸುವ ತನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾವಕ್ಕೆ ‘ಇಂಡಿಯಾ’ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಪಕ್ಷಗಳ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೇ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲು ಕಾನೂನನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಸಂವಿಧಾನ (131ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಸೂದೆ–2026 ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರು ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಮಂಡಿಸಿತು.</p>.<p>ಈ ಮಸೂದೆಗಳಿಗೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಪಡೆಯುವುದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಸತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಮೂರು ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ತೀವ್ರ ಜಟಾಪಟಿಗೆ ಸದನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆ ವಿರೋಧಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಕೆ.ಸಿ.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ‘2024ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಮಸೂದೆ ಮಂಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಚುನಾವಣಾ ಗಿಮಿಕ್’ ಎಂದು ದೂಷಿಸಿದರು. ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ (ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ), ಕಾಕೋಲಿ ಘೋಷ್ ದಸ್ತಿದಾರ್ (ಟಿಎಂಸಿ), ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ (ಎಐಎಂಐಎಂ) ಮತ್ತು ಎನ್.ಕೆ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರನ್ (ಆರ್ಎಸ್ಪಿ) ಮತ್ತಿತರರು ಮಾತನಾಡಿದರು. </p>.<p>40 ನಿಮಿಷಗಳ ವಾಗ್ವಾದದ ಬಳಿಕ ಮತ ವಿಭಜನೆಗೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದವು. ನಂತರ ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆಯನ್ನು ಮತಕ್ಕೆ ಹಾಕಲಾಯಿತು. 251 ಸದಸ್ಯರು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೆ, 185 ಸದಸ್ಯರು ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆಗೆ ಸರಳ ಬಹುಮತ ಸಾಕು. ಮತದಾನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 436 ಸಂಸದರಷ್ಟೇ ಹಾಜರಿದ್ದರು. </p>.<p>ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಗೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಪಡೆಯಲು ಸದನದ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರ ಬೆಂಬಲ ಅಗತ್ಯ. ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಸರಳ ಬಹುಮತ ಹೊಂದಿದೆ. ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯದ ಹೊರತು ಅಥವಾ ವಿಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಸದನಕ್ಕೆ ಗೈರಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದ ಹೊರತು ಮಸೂದೆಗೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಪಡೆದ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಮಸೂದೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಹೋಗಲಿದೆ. </p>.<p>ಮಸೂದೆಗಳು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಪಡೆಯಲು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ (37 ಸಂಸದರು), ಟಿಎಂಸಿ (28 ಸಂಸದರು) ಅಥವಾ ಡಿಎಂಕೆ (22 ಸಂಸದರು) ಪೈಕಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಗೈರುಹಾಜರಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ವಿರುದ್ಧ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವುದಾಗಿ 237 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ‘ಇಂಡಿಯಾ’ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅಕಾಲಿದಳವು ಮತ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ ಗೈರುಹಾಜರಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರುವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಾಗಿ ಬಿಆರ್ಎಸ್, ವೈಎಸ್ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿವೆ. </p>.<p>ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಸದರನ್ನು ಸದನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಟಿಎಂಸಿ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಸಂಸದರನ್ನು ಸದನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಟಿಎಂಸಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಶಿವಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆಯುವ ಮತದಾನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿಯ ಕನಿಷ್ಠ 20 ಸಂಸದರು ಸದನದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರಬೇಕು ಎಂದು ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ನಾಯಕರು ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ, ಮತದಾನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 237 ಸಂಸದರು ಹಾಜರಿರದಿದ್ದರೆ ವಿಪಕ್ಷದ ಒಡಕು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಯಲಾಗಲಿದೆ. </p>.<p><strong>ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರುವಿಂಗಡಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲ: ಮೋದಿ </strong></p><p>ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರುವಿಂಗಡಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ, ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ, ಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮದ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಈ ಸುಧಾರಣೆ ವಿರೋಧಿಸುವವರನ್ನು ದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರು ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p><p>ಮೂರು ಮಸೂದೆಗಳ ಚರ್ಚೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅವರು, ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು. </p><p>ಲೋಕಸಭೆ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಬಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮತಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ ಅವರು, ‘2029ರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಾನೂನನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಶಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು. </p><p>‘ನೀವು ಮಸೂದೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರೆ, ನಾನು ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ನೀವು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸಾಗಿದರೆ, ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳಿದರು. ‘ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಫೋಟೊ ಪ್ರಕಟಿಸಬಹುದು. ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಪಡೆಯಲು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಖಾಲಿ ಚೆಕ್ ನೀಡುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. </p><p>‘ಖಾತರಿ (ಗ್ಯಾರಂಟಿ)’ ಎಂಬ ಪದದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ನಾನು ‘ಖಾತರಿ’ ಎಂಬ ಪದ ಬಳಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಭರವಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ನಾನು ‘ಭರವಸೆ’ ಎಂಬ ಪದ ಬಳಸುತ್ತೇನೆ. ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಪದವಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ. ಉದ್ದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಪದಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ತೂಗಬೇಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ನಿರ್ಧಾರ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಮಹಿಳೆಯರು ನಮ್ಮನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷವಿದ್ದರೆ, ಈ ದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಂದಿಗೂ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p> <p><strong>ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ನಾಶ: ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಕಳವಳ</strong></p><p>ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರವಾದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. </p><p>ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೇಲೆ ಬಹಿರಂಗ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು. </p> .<p>ಸಂಖ್ಯಾಬಲದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ </p><p>ಮಸೂದೆ ಪರ 298</p><p>* ಬಿಜೆಪಿ (239) * ಟಿಡಿಪಿ (16) * ಜೆಡಿಯು (12) * ಶಿವಸೇನೆ (7) * ಎಲ್ಜೆಪಿ–ಆರ್ವಿ(5) * ಜನಸೇನಾ ಪಕ್ಷ (2) * ಜೆಡಿಎಸ್ (2) * ಆರ್ಎಲ್ಡಿ (2) * ಎಜೆಎಸ್ಯು (1) * ಅಪ್ನಾ ದಳ-ಎಸ್ (1) * ಎಜಿಪಿ (1) * ಎಚ್ಎಎಂ-ಎಸ್ (1) * ಎನ್ಸಿಪಿ(1) * ಆರ್ಎಲ್ಪಿ (1) *ಎಸ್ಕೆಎಂ(1) * ಯುಪಿಪಿಎಲ್ (1) * ಪಕ್ಷೇತರ (1) * ವೈಎಸ್ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (4)</p> <p><strong>ಮಸೂದೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ 237</strong></p><p>* ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (98) * ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ (37) * ಟಿಎಂಸಿ (28) * ಡಿಎಂಕೆ (22) * ಶಿವಸೇನೆ-ಯುಬಿಟಿ (9) * ಎನ್ಸಿಪಿ-ಪವಾರ್ (8) * ಆರ್ಜೆಡಿ (4) * ಸಿಪಿಐ-ಎಂ (4) * ಎಎಪಿ (3) * ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ (3) *ಜೆಎಂಎಂ (3) * ಸಿಪಿಐ (2) * ಸಿಪಿಐ (ಎಂಎಲ್)ಎಲ್ (2)* ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ (2) * ವಿಸಿಕೆ (2) * ಕೇರಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (1) * ಎಂಡಿಎಂಕೆ (1) * ಆರ್ಎಸ್ಪಿ (1) * ಎಐಎಂಐಎಂ (1) * ಎಎಸ್ಪಿ-ಕಾನ್ಶಿರಾಮ್ (1) * ಬಿಎಪಿ (1) * ಅಕಾಲಿ ದಳ (1) *ಪಕ್ಷೇತರ (3). </p> <p>ಈ ತನಕ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದವರು– 5 (ಝಡ್ಪಿಎಂ–1, ಅಕಾಲಿದಳ–1, ಪಕ್ಷೇತರರು–3). </p> <p>ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಾಬಲ</p><p>ಎನ್ಡಿಎ: 141</p><p>ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ: 83</p><p>ಬಿಆರ್ಎಸ್, ವೈಎಸ್ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಬಿಜೆಡಿ, ಬಿಎಸ್ಪಿ, ಪಕ್ಷೇತರರು: 20 </p><p><strong>ಇಂದು ಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆ ಮತದಾನ</strong></p><p>ಮೂರೂ ಮಸೂದೆಗಳಿಗೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಪಡೆಯಲು ಮತದಾನ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಲೋಕಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. </p><p>ಮಸೂದೆಗಳ ಕುರಿತು 15ರಿಂದ 18 ಗಂಟೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು, ಮಸೂದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಚರ್ಚೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚರ್ಚೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಲೋಕಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. </p> <p><strong>ಅಮಿಶಾ ಪ್ರಕಾರ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ</strong></p><p>ರಾಜ್ಯ / ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಾನಗಳು / ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ (ಶೇ)/ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸ್ಥಾನಗಳು / ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ (ಶೇ)</p><p>ಕರ್ನಾಟಕ; 28; 5.15; 42; 5.14</p><p>ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ; 25; 4.60; 38; 4.65</p><p>ತೆಲಂಗಾಣ; 17; 3.13; 26; 3.18</p><p>ತಮಿಳುನಾಡು; 39;7.18; 59; 7.23</p><p>ಕೇರಳ; 20;3.68; 30; 3.67</p><p>ಒಟ್ಟು (ದಕ್ಷಿಣ);129; 23.76;195; 23.97</p>