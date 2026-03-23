ವಿಶ್ವ ಹವಾಮಾನ ದಿನ: ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ–ಹವಾಮಾನದ ವೈಪರೀತ್ಯ, ಏನಿದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ?

ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ಕುರಿತು ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 23ನ್ನು ವಿಶ್ವ ಹವಾಮಾನ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 1950ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ವಿಶ್ವ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹಿಮಗಡ್ಡೆಯ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಕ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆಲಿಕಲ್ಲಿನ ರಾಶಿ ಸ್ಥಳೀಯರ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಹಿಮದ ರಾಶಿ ಕಂಡು ಜನರು ಕೂಡ ಸಂತಸಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೂ ಸೂರ್ಯ ಎಲ್ಲರ ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಸುಡುತ್ತಿದ್ದ. ವಿಪರೀತ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸೂರ್ಯ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕಡೆಗೆ ವಾಲತೊಡಗಿದ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಧಾರವಾಡ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಇತರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮೊಡ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ನೋಡ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಜೋರು ಮಳೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಮಳೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಗುಂಡಿನಂತೆ ಆಲಿಕಲ್ಲುಗಳು ಧರೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದವು. ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ 1 ಅಡಿಗೂ ಎತ್ತರದ ಆಲಿಕಲ್ಲಿನ ಹೊದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು.

ಮಾರ್ಚ್ 17ರಂದು ಸುರಿದ ಭೀಕರ ಮಳೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ 17 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಕಾಶ್ಮೀರದಂತೆ ಭಾಸವಾಗಿದ್ದವು. ಒಂದೆಡೆ ಮಕ್ಕಳು ಖುಷಿಯಿಂದ ಆಲಿಕಲ್ಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡಿದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ಬೆಳಗೆಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಯಿತಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತರು ಹೌಹಾರಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿಂದಂತೆ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು? ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ? ಆಲಿಕಲ್ಲನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದೇ? ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಧಿಡೀರ್ ಮಳೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?

ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ಬೇಸಿಗೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುವುದು ತೀರ ಅಪರೂಪ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಈ ರಣ ಮಳೆಗೆ ಹಲವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಜ್ಞರು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ,

ಟ್ರಾಫ್ (ವಾಯುಭಾರ ಕುಳಿ): ಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ವಾತಾವರಣದ ನಡುವೆ ಒಂದು ಪದರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹತ್ತಾರು ಕಿ.ಮೀ ಗಳ ವರೆಗೂ ಉದ್ದವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದೂ ಕರೆಯಬಹುದು.

ಈ ಪದರ ಉತ್ತರ ಒಳನಾಡಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿ ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಮನ್ನಾರ್ವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿತ್ತು. ಈ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಚ್ಚು ತಂಪಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಿಸುವ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ

ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಭೂಮಿಯು ಕಾದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಭೂಮಿಯ ಶಾಖ ಆಕಾಶದಂತ್ತ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಿಸುವ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಶಾಖ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಭೀಕರ ಮೋಡಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಲಿಕಲ್ಲಿನ ಮಳೆ ಸುರಿಯಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲ