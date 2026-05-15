ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಬಲೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ

ಯಾದಗಿರಿ: ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದ್ದ ಲ್ಯಾಬ್ ಒಂದನ್ನು ತೆರೆಯಲು ₹ 50 ಸಾವಿರ ಲಂಚ ಪಡೆದ ಆರೋಪದಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ (ಡಿಎಚ್ಒ) ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಲ್ಯಾಬ್ನ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೂಗೂರಪ್ಪ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಸಂತೋಷ ಶರಣಪ್ಪಗೌಡ ಲಂಚ ಪಡೆದ ಆರೋಪಿಗಳು. ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ರಾಮ್ ಡೈಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಲ್ಯಾಬ್ನ ರಾಹುಲ್ ಸಾಬಣ್ಣ ಕೊಲ್ಲೂರು ಅವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರಕರಣ ಒಂದರಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಸಾಬಣ್ಣ ಅವರ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ರಾಮ್ ಡೈಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಲ್ಯಾಬ್ನ ಬೀಗ ತೆಗೆಯಲು ಆರೋಪಿಯು ₹50 ಸಾವಿರ ಲಂಚಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಮೂಲಕ ₹50 ಸಾವಿರ ಲಂಚದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಜೆ.ಎಚ್. ಇನಾಮದಾರ್, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದರಾಯ ಬಳ್ಳೂರಗಿ ಅವರಿದ್ದ ತಂಡವು ದಾಳಿ ಮಾಡಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>