<p>ಯಾದಗಿರಿ: ‘ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾದ ಮಹಿಳಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ನನಗೆ ವಂಚಿಸಿ ಈಗ ಬೇರೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಯಾದಗಿರಿಯ ಪಿಎಸ್ಐ ಈರಣ್ಣ ಆಲೂರ ಅವರು ರಾಯಚೂರು ಎಸ್ಪಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ರಾಯಚೂರಿನ ಠಾಣೆಯೊಂದರ ಮಹಿಳಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಓಡಾಡಿ, ಮದುವೆಯೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಈಗ, ನನಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಹುಡುಗನ ಜತೆಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ರಾಯಚೂರಿನ ಎಸ್ಪಿ ಅರುಣಾಂಕ್ಷು ಗಿರಿ, ‘ಪಿಎಸ್ಐ ನೀಡಿದ ದೂರನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260507-30-266313997</p>