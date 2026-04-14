UPSC | ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ದಿಟ್ಟ ಕಾರ್ಯವೇ ಪ್ರೇರಣೆ: ಬಸವರಾಜ ಜವಳಿ

ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪುರ ನಗರದ ಗುತ್ತಿಪೇಟ ನಿವಾಸಿ ಬಸವರಾಜ ಜವಳಿ ಅವರು ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ 664ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಎಂಎಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದು, ಲೋಕಸೇವಾ ಹುದ್ದೆ ಪಡೆಯಲು ಇಚ್ಛಿಸಿ ಸತತವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ 6ನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯುಪಿಎಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಎಐ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಕೋಚಿಂಗ್ ಪ್ರವಾಹದ ಹಾವಳಿ ನಡುವೆಯೂ ತಮ್ಮದೆ ಆದ ಸರಳ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ, 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಂಡ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.