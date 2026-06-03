ಬುಧವಾರ, 3 ಜೂನ್ 2026
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Homenewskarnataka news

ಅಪ್ಪನಿಗೆ ನೆರವಾಗಲೆಂದು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಈಗ ಸಚಿವ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಜೂನ್ 2026, 11:21 IST
Last Updated : 3 ಜೂನ್ 2026, 11:21 IST
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