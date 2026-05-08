‘ಅಭಿಮಾನೋತ್ಸವ’; ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಕೂಡ್ಲಿಗಿ: 'ಪಕ್ಷ ಬೇರೆಯಲ್ಲ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಬೇರೆಯಲ್ಲ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಅಭಿಮಾನೋತ್ಸವವೂ ಹೌದು, ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಹೌದು' ಎಂದು ಅಭಿಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಅಭಿಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಮೇ 8ರಂದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಪುರಪ್ರವೇಶ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ದಸರಾ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಾ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. 9ರಂದು ನಡೆಯುವ ಅಭಿಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸೇರುವವರು' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು 74 ಕರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, 15 ಸಾವಿರ ಜನ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವಾಗ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ವೇದಿಕೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ 2028ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಸಿದ್ದಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಕ್ಷದ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ನಾಗರಾಜ, ಮುಖಂಡರಾದ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ, ಪವಿತ್ರ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಯಿ, ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯ್ಕ್, ನಾಗಭೂಷಣ, ಭರತ್, ರಾಘು, ಬಾಲಪ್ಪ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260508-25-49845558</p>