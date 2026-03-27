ಶುಕ್ರವಾರ, 27 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಯಲಹಂಕದಿಂದ ತುಮಕೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅರಸೀಕೆರೆಗೆ ಮೆಮು ರೈಲು: ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 27 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 14:13 IST
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬಹುಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಯಲಹಂಕದಿಂದ ತುಮಕೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅರಸೀಕೆರೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮೆಮು ರೈಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು
ರೈಲು ಸಂಚಾರದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಯಲಹಂಕದಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.45ಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ರೈಲು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ; ಮರಳಿ ಬರುವ ರೈಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.15ಕ್ಕೆ ಅರಸೀಕೆರೆಯಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತದೆ.
ಸಂಚಾರದ ದಿನಗಳು
ಈ ಮೆಮು ರೈಲು ಸೇವೆಯು ವಾರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ 6 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.45
ಯಲಹಂಕದಿಂದ ರೈಲು ಹೊರಡುವ ಸಮಯ
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆ
ಅರಸೀಕೆರೆ ತಲುಪುವ ಸಮಯ
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 02.15
ಅರಸೀಕೆರೆಯಿಂದ ರೈಲು ಹೊರಡುವ ಸಮಯ
ಸಂಜೆ 7.15
ಯಲಹಂಕ ತಲುಪುವ ಸಮಯ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
HassanMemu rails

