<a class="cta-anchor" href="https://www.prajavani.net/news/nrk" target="_blank" rel=""><span class="cta-text">ನಮ್ಮ ಹೊರನಾಡ ಕನ್ನಡಿಗ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ</span></a>.<p><strong>ಲಂಡನ್:</strong> ಬ್ರಿಟನ್ನ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯ ದೇಶದ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಮೇಕರ್ಫೀಲ್ಡ್ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆ್ಯಂಡಿ ಬರ್ನ್ಹ್ಯಾಮ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಕನ್ನಡಿಗರು ಯುಕೆ ವತಿಯಿಂದ ‘ಯುನಿಟಿ ಟ್ರೋಫಿ’ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜುಲೈ 12ರಂದು.<p>‘ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯವು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಾನು ಗುರುತಿಸುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ‘ಹಿಂದೂಸ್ ಫಾರ್ ಲೇಬರ್’ ಸಂಘಟನೆ, ಬ್ರಿಟನ್ನ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವುದನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆ.</p><p>ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯಮ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹಿಂದೂಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದು, ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಘಟನೆ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಮೇಕರ್ಫೀಲ್ಡ್ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ‘ಹಿಂದೂಸ್ ಫಾರ್ ಲೇಬರ್’ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮತದಾರರ ಸಂಪರ್ಕ, ಕರಪತ್ರ ವಿತರಣೆ ಹಾಗೂ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.ಎನ್ಆರ್ಐ ಸಚಿವಾಲಯ ಶೀಘ್ರ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖವಾಗಲಿ: ಅನಿವಾಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಆಗ್ರಹ.<p>‘ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯವು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಆ್ಯಂಡಿ ಬರ್ನ್ಹ್ಯಾಮ್ ಗುರುತಿಸಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ‘ಹಿಂದೂಸ್ ಫಾರ್ ಲೇಬರ್’ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ನೀರಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಸಮಾನತೆ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವಿನ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಲೇಬರ್ ಚಳವಳಿಯ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಂಘಟನೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಜರ್ಮನಿಯ ಎರ್ಲಾಂಗನ್ನಲ್ಲಿ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಸಂಭ್ರಮ: ಬಸವಣ್ಣನ ವಚನಗಳ ಮಹತ್ವ ಅನಾವರಣ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>