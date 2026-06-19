<p>ಎರ್ಲಾಂಗನ್ (ಜರ್ಮನಿ): ಯುರೋಪಿನ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಯುರೋಪ್ ವತಿಯಿಂದ ಜರ್ಮನಿಯ ಎರ್ಲಾಂಗನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆ ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯ ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಗಣ್ಯರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. </p>. <p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿನ ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರಿ ಅಜಿತ್ ಗುಪ್ತಾ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಬಸವತತ್ತ್ವ ಪೀಠದ ಬಸವ ಮರುಳಸಿದ್ದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಎರ್ಲಾಂಗನ್ ನಗರದ ಭಾವಿ ಉಪಮೇಯರ್ ಎಫ್. ಲೆನಾರ್ಟ್, ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ (VHP) ಜರ್ಮನಿ ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಾಹುಲ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಸರಾದ ಡಾ. ರಾಬರ್ಟ್ ಜೈಡೆನ್ಬೋಸ್ ಹಾಗೂ ಯುವ ಸಾಧಕ ರೋಹನ್ ಭಾಗಲವಪುರಿ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದರು. </p>. <p>ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಯುರೋಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕ ಪ್ರಿಯಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಬಸವಣ್ಣನವರ ತತ್ವಗಳು ಸಮಾನತೆ, ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದ್ದು, ಇಂದಿನ ಜಾಗತಿಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅತಿಥಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. </p>. <p>ಡಾ. ರಾಬರ್ಟ್ ಜೈಡೆನ್ಬೋಸ್ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದರು. ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಮೈಸೂರಿನ ಅನುಭವ, ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಸಾರದ ಕುರಿತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ರೋಹನ್ ಭಾಗಲವಪುರಿ ಅವರು ಯುವಜನರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುವ ಕವಿಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. </p>. <p>ಜರ್ಮನಿಯ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲದೆ ಯುರೋಪಿನ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ವಿವಿಧ ಸಮಿತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು ಎಂದು ಆಯೋಜಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>(<strong>ವರದಿ</strong>: ಹರೀಶ್ ನವಡ, ಫ್ರಾಂಕ್ಫರ್ಟ್, ಜರ್ಮನಿ)</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>