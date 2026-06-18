ಗುರುವಾರ, 18 ಜೂನ್ 2026
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ದುಬೈನಲ್ಲಿ ವಜ್ರಾಭರಣ ಯಾಕೆ ಅಗ್ಗ? ಭಾರತೀಯರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಖರೀದಿಸುವುದು ಏಕೆ?

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 18 ಜೂನ್ 2026, 10:16 IST
Last Updated : 18 ಜೂನ್ 2026, 10:20 IST
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