ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಜೂನ್ 2026
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ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಮಾ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಮಾವೇಶ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 23 ಜೂನ್ 2026, 6:56 IST
Last Updated : 23 ಜೂನ್ 2026, 6:56 IST
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