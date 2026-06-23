<p><strong>ದಿ ಹೇಗ್ (ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್):</strong> ‘ಎಂಬಸಿ ಆಫ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ರೋಮಾ ಟ್ರೈಬ್’ ವತಿಯಿಂದ ಜೂನ್ 21ರಂದು ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ನ ದಿ ಹೇಗ್ ನಗರದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಮ್ರಾತ್ ಕುರ್ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಮಾ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯಿತು.</p><p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಂಜಾರಾ ರೋಮಾ ಸಂಘಟನೆಯ (ಐಬಿಆರ್ಒ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ. ರಾಮ ನಾಯಕ್ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಬಂಜಾರಾ ಮತ್ತು ರೋಮಾ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡಿಸಿದರು.</p><p>ಬಂಜಾರಾ ಮತ್ತು ರೋಮಾ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವಜರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕುರಿತು ಅವರು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದರು. ಎರಡು ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವಿನ ಸಾಮ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಂಟುಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದರು.</p><p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿ. ರಾಮ ನಾಯಕ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಯಾದ ‘ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಬಿ ಎ ಬಂಜಾರಾ’ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ರೋಮಾ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ವಿತರಿಸಿದರು.</p><p>ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂಜಾರಾ ಮತ್ತು ರೋಮಾ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವುದು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವುದು ಸಮಾವೇಶದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು.</p><p>ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ರೋಮಾ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಈ ಸಮಾವೇಶವು ಬಂಜಾರಾ ಮತ್ತು ರೋಮಾ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು ವೇದಿಕೆಯಾಯಿತು ಎಂದು ಆಯೋಜಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>