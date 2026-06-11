ಕನ್ನಡಿಗರು ಯುಕೆ ವತಿಯಿಂದ ‘ಯುನಿಟಿ ಟ್ರೋಫಿ’ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜುಲೈ 12ರಂದು

<a class="cta-anchor" href="https://www.prajavani.net/news/nrk" target="_blank" rel=""><span class="cta-text">ಹೊರನಾಡ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ</span></a>.<p><strong>ಲಂಡನ್:</strong> ಕನ್ನಡಿಗರು ಯುಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ (ಕೆಯುಕೆಸಿಸಿ)' ಯೂನಿಟಿ ಟ್ರೋಫಿ 2026' ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಜುಲೈ 12ರಂದು ವಾಲ್ಟನ್-ಆನ್-ಥೇಮ್ಸ್ನ ಕೊರೊನೇಶನ್ ರಿಕ್ರೀಯೇಷನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.</p><p>ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಟಿ 20 ಪಂದ್ಯವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಪುರುಷರ 40 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಫ್ರಾಗ್ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ (FrogBox) ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆಯೋಜಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಹೊರನಾಡ ಕನ್ನಡಿಗರು: ಒಮಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕತ್ ಚಾಲುಕ್ಯ ಕೂಟದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಿಗ್ಗು!.<p>‘ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕ್ಲಬ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಆಡುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ (Playing XI) ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಕ್ಲಬ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಜುಲೈ 5 ರವರೆಗೆ ನೋಂದಣಿಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನ. ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಚನೆಯನ್ನು ಜುಲೈ 6 ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ಆಟಗಾರರು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆನ್ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. <strong><a href="https://form.jotform.com/261473826144358">ಲಿಂಕ್</a></strong><a href="https://form.jotform.com/261473826144358"> </a></p>.ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನಿವಾಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಚಿವಾಲಯ: ಕೆಸಿಎಫ್ ಸ್ವಾಗತ.<p>ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು 195 ಮೋಲ್ಸೆ ರೋಡ್, ಹರ್ಷಾಮ್, ವಾಲ್ಟನ್-ಆನ್-ಥೇಮ್ಸ್, KT12 4QY ಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊರೊನೇಶನ್ ರಿಕ್ರೀಯೇಷನ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p><p>ಕ್ಲಬ್ ಸದಸ್ಯರು, ಕುಟುಂಬಗಳು, ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಕೂಟವು ಕನ್ನಡಿಗರುಯುಕೆ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>