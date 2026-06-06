ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನಿವಾಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಚಿವಾಲಯ: ಕೆಸಿಎಫ್ ಸ್ವಾಗತ

<p><strong>ಅಬುಧಾಬಿ:</strong> ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಚಿವಾಲಯ ಸೃಜಿಸುವ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲ್ಚರಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ (ಕೆಸಿಎಫ್) ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆ.</p>.<a class="cta-anchor" href="https://www.prajavani.net/news/nrk" target="_blank" rel=""><span class="cta-text">ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಹೊರನಾಡು ಕನ್ನಡಿಗರು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ</span></a>.ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಚಿವಾಲಯ: ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್.<p>ಅನಿವಾಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ.ಅನಿವಾಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಈಡೇರಿಸಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಕೇರಳದ 'ನೋರ್ಕಾ' (NORKA)ದಂತೆ, ಇದು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿ. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಅಂದಾಜು 18 ಲಕ್ಷ ಅನಿವಾಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪಾಲಿಗೆ ಇದು ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಲಿ ಎಂದು ಕೆಸಿಎಫ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಕೆಸಿಎಫ್ ನೆರವು: ಯಾತ್ರಿಗಳ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರು.NRI Day: ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರ ಉದ್ಯೋಗ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಹೇಗಿದೆ?.<p>ಸರಕಾರದ ಈ ತೀರ್ಮಾನದಿಂದ ತಾಯ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು, ಉದ್ಯಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ಸುಲಭ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಲಸಿಗರು ಎದುರಿಸುವ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ, ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಇದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.</p><p>ತುರ್ತು ನೆರವು ಮತ್ತು ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ವಾಪಸಾತಿ, ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು, ಉದ್ಯೋಗ ವಂಚನೆಗಳು ಅಥವಾ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸಾವುಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಈ ಸಚಿವಾಲಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.</p><p>ರಾಜ್ಯದೊಂದಿಗಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಪರ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಈ ಸಚಿವಾಲದ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ತಾಯ್ನಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು, ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿದೆ.ಅ</p>.‘ಕಾವೇರಿ ಆರತಿ’ಗೆ ₹5 ಲಕ್ಷ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ದಂಪತಿ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>