ಬುಧವಾರ, 17 ಜೂನ್ 2026
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ತಾಯ್ನಾಡಿಗಾಗಿ ದುಡಿದರೂ, ಸೌಲಭ್ಯ ದೂರ: ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಳುವುದೇ ಅನಿವಾಸಿಗಳ ಕೂಗು?

ಎಸ್.ಎ. ರಹಿಮಾನ್, ಮಿತ್ತೂರು
Published : 17 ಜೂನ್ 2026, 6:55 IST
Last Updated : 17 ಜೂನ್ 2026, 6:55 IST
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ತಾಯ್ನಾಡಿಗಾಗಿ ದುಡಿದರೂ, ಸೌಲಭ್ಯ ದೂರ: ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಳುವುದೇ ಅನಿವಾಸಿಗಳ ಕೂಗು?

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಅನಿವಾಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಅನಿವಾಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು?

ಅನಿವಾಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟ, ಅಪಘಾತ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.

ಅನಿವಾಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು?

ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅನಿವಾಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ (NRI) ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಳೆಯ ಎನ್‌ಆರ್‌ಕೆ (NRK) ಕಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯೇನು?

ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದ ಎನ್‌ಆರ್‌ಕೆ ಕಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆ, ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾದ ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೇಪಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿದಿದ್ದು, ಇದು ಅನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಕೇರಳದ ಮಾದರಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ?

ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರವು ಅನಿವಾಸಿ ಕೇರಳೀಯರಿಗಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ 'NORKA' ಮಾದರಿಯು ದಶಕಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

ಅನಿವಾಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?

ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ, ಪಿಂಚಣಿ, ಕಾನೂನು ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ತರುವಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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