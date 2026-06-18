ಕೆಸಿಎಫ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಿತಿಯಿಂದ E-GEN ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ

<a class="cta-anchor" href="https://www.prajavani.net/news/nrk" target="_blank" rel=""><span class="cta-text">ನಮ್ಮ ಹೊರನಾಡ ಕನ್ನಡಿಗರು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ</span></a>.<p><strong>ದುಬೈ:</strong> ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲ್ಚರಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ (ಕೆಸಿಎಫ್) ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಿತಿಯ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆಯಾದ ‘GEN Scholarship – Empowering Generation' ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನಿವಾಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಚಿವಾಲಯ: ಕೆಸಿಎಫ್ ಸ್ವಾಗತ.<p>ಸಯ್ಯದ್ ಆಬಿದ್ ಆಟಕೋಯ ತಂಙಳ್ ಅಲ್-ಹೈದ್ರೋಸಿ (ಒಮಾನ್) ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಯಿತು.</p><p>ಡಾ. ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹಾಜಿ ಬರಕ (ಒಮಾನ್) ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಜಮೀಯತುಲ್ ಉಲಮಾದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಖುದಾತು ಸಾದಾತ್ ಸಯ್ಯದ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಆಟಕೋಯ ತಂಙಳ್, ಕುಂಬೋಲ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಮಾಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಜಿ.ಎ. ಬಾವಾ ಅವರು ಅಧಿಕೃತ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p><p>ಕೆಸಿಎಫ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಸಅದಿ ಈಶ್ವರಮಂಗಲ (ಅಬುಧಾಬಿ) ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಡಾ. ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ. ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಝೈನಿ ಕಾಮಿಲ್ ಸಖಾಫಿ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಕೆಸಿಎಫ್ ನೆರವು: ಯಾತ್ರಿಗಳ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರು. <p>ಯುಎಇಯ ಡಾ. ತುಂಬೆ ಮೊಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಹಾಗೂ ಡಾ. ಶೇಖ್ ಬಾವಾ ಮಂಗಳೂರು ಶುಭಾಶಯ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು.</p><p>ಯೋಜನೆಯ ಅರ್ಹತೆ, ಆಯ್ಕೆ ಮಾನದಂಡ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಕುರಿತು ಡಾ. ಇಕ್ಬಾಲ್ ಕಾಜೂರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p><p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಯುಎಇ, ಕತಾರ್, ಒಮಾನ್, ಬಹರೈನ್, ಕುವೈತ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಮಲೇಷ್ಯಾ, ಈಜಿಪ್ಟ್, ಇರಾಕ್ ಹಾಗೂ ಜಪಾನ್ನ ಕೆಸಿಎಫ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p><p>ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕಲಾಭಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಮೂಸಾ ಹಾಜಿ ಬಸ್ರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದು, ಝಕರಿಯಾ ಆನೇಕಲ್ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p> .ಕನ್ನಡಿಗರು ಯುಕೆ ವತಿಯಿಂದ ‘ಯುನಿಟಿ ಟ್ರೋಫಿ’ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜುಲೈ 12ರಂದು.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>