ಬುಧವಾರ, 17 ಜೂನ್ 2026
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NRI ಹೂಡಿಕೆದಾರರೇ ಗಮನಿಸಿ: ವಿದೇಶಿ ಹಣ ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಆರ್‌ಬಿಐನಿಂದ ಹೊಸ ಕ್ರಮ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 17 ಜೂನ್ 2026, 10:04 IST
Last Updated : 17 ಜೂನ್ 2026, 10:04 IST
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