<a class="cta-anchor" href="https://www.prajavani.net/news/nrk" target="_blank" rel=""><span class="cta-text"><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯ ಹೊರನಾಡ ಕನ್ನಡಿಗರು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ</strong></span></a>.<p><strong>ಲಂಡನ್:</strong> ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ) ತಂಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಲ್ಲಿ (ಯುಕೆ) ಹೊಸ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.ಕನ್ನಡಿಗರು ಯುಕೆ ವತಿಯಿಂದ ‘ಯುನಿಟಿ ಟ್ರೋಫಿ’ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜುಲೈ 12ರಂದು.<p>'ಆರ್ಸಿಬಿ–ಯುಕೆ' ಹೆಸರಿನ ಈ ಸಮುದಾಯವು ಯುಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಲಿದೆ.</p><p>ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ, ಪಾರ್ಟಿಗಳು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಭೇಟಿಗಳು, ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆಯೋಜಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಸಕ್ರಿಯ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಯುಕೆ ಬಳಗವು ಕೂಡ ಆ ಜಾಲದ ಭಾಗವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಫ್ಯಾನ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಚರ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶ್ರೀರಾಮ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸೇರಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ <strong><a href="https://wa.me/447867796726">+44 7867 796726</a></strong> ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.</p>.ಕನ್ನಡಿಗರು ಯುಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್: ಸೆರ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>