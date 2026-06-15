‍ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ | ಬುಸಾನ್–ಗೋಜೆ: ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕಡಲ ತೀರಗಳ ನಡುವೆ

<a class="cta-anchor" href="https://www.prajavani.net/news/nrk" target="_blank" rel=""><span class="cta-text">ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯ ಹೊರನಾಡ ಕನ್ನಡಿಗರು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ</span></a>.<p>ಪ್ರವಾಸ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಹೊಸ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾಗುವ ಅವಕಾಶವೂ ಹೌದು. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಬುಸಾನ್ ಮತ್ತು ಗೋಜೆ ನಗರಗಳಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ಪ್ರವಾಸ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಯಿತು. ಹೆಯುಂದೆ ಬೀಚ್, ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಬೌದ್ಧ ದೇವಾಲಯ, ಸೀಲೈಫ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್, ಗೋಜೆಯ ಗಾಳಿ ಗೋಪುರ ಹಾಗೂ ಗುಜೊರೆ ಬೀಚ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸದ ಪ್ರಮುಖ ತಾಣಗಳಾಗಿದ್ದವು.</p>.ಹೊರನಾಡ ಕನ್ನಡಿಗರು: ಒಮಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕತ್ ಚಾಲುಕ್ಯ ಕೂಟದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಿಗ್ಗು!.<p>ಈ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಸೌಮ್ಯಶ್ರೀ, ನಾಗರಾಜ್, ಲೀನಾ, ಅವರ ಪುತ್ರಿ ರಕ್ಷು, ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಕೇಶವ್–ಶಿಲ್ಪಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುತ್ರ ಗೋಲು, ಮಹೇಶ್ ಹಾಗೂ ಅನುಷಾ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ಪ್ರವಾಸದ ಅನುಭವವನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳಗಳು ರೂಪಿಸುವಷ್ಟೇ, ಜೊತೆಗಿರುವ ಜನರೂ ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿಯೂ ಅದು ನನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂತು.</p><p>ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಚಾರ ನಂತರ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದ ತನ್ನದೇ ಆದ ಲಯವಿದೆ. ಕಿಟಕಿಯಾಚೆ ಸರಿದುಹೋಗುವ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುವ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ತಿಂಡಿ-ತಿನಿಸುಗಳು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹತ್ತಿರವಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ರಯಾಣ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳು, ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನ ಮಾತುಗಳು ಹಾದಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಜೊತೆಯಾಗುತ್ತವೆ.</p><p>ಕೊರಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ. ರಸ್ತೆಗಳು, ಬೀಚ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹೆಯುಂದೆ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಸಂದಣಿ ಇದ್ದರೂ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತತೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಚಿತ್ರಣ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಕೇವಲ ಆಡಳಿತದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಾಗರಿಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಹೌದು ಎಂಬ ಅರಿವು ಅಲ್ಲಿನ ಬದುಕಿನ ಭಾಗವಾಗಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ.</p>.‘ಕಾವೇರಿ ಆರತಿ’ಗೆ ₹5 ಲಕ್ಷ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ದಂಪತಿ.<p>ಕೊರಿಯಾದ ನಗರಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವೂ ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಬೀದಿಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಕಾಳಜಿ ನಗರಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಅಂಶವಲ್ಲ; ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಬದುಕಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>ಕೊರಿಯಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಗಮನಾರ್ಹ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಬೌದ್ಧ ಚಿಂತನೆ ಚೀನಾದ ಮೂಲಕ ಕೊರಿಯಾಗೆ ತಲುಪಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸಮಾಜ, ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ಕೆಲವು ಕೊರಿಯನ್ ಭಿಕ್ಕುಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿತು ಬೌದ್ಧ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದರೆಂಬ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಉಲ್ಲೇಖಗಳೂ ಇವೆ.</p><p>ಬುಸಾನ್ನ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಯೋಂಗ್ಗುಂಗ್ಸಾ ಬೌದ್ಧ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಈ ಪರಂಪರೆಯ ಅನುಭೂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಸಮುದ್ರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ದೇವಾಲಯದ ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೆರೆತಿರುವುದು ಈ ತಾಣದ ವಿಶೇಷತೆ.</p>.ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಚಿವಾಲಯ: ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್. <p>ಹೆಯುಂದೆ ಬೀಚ್ ಈ ಪ್ರವಾಸದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು, ಬೀಚ್ನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಜನರ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವ.</p><p>ಗೋಜೆಯ ಗುಜೊರೆ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸಮಯವೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ‘ಕರೆ-ದಡ’ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಿದೆವು. ವಿದೇಶದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುವುದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಪರ್ಕದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಹೊಸ ದೇಶದ ಅನುಭವಗಳ ನಡುವೆ ನಮ್ಮದೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಂಶಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಬೆರೆತಿದ್ದವು.</p><p>ಸೀಲೈಫ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂನಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಜೀವಜಗತ್ತನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಮೀನುಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಜೀವಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಯಲ್ಲ, ಸಮುದ್ರ ಪರಿಸರದ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನೂ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಯುಂದೆ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮರಳಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಮರಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಇಂತಹ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿತ್ತು.</p>.ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನಿವಾಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಚಿವಾಲಯ: ಕೆಸಿಎಫ್ ಸ್ವಾಗತ.<p>ಗೋಜೆಯ ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಈ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯಾಮವನ್ನು ನೀಡಿದವು. ಬುಸಾನ್ನ ನಗರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಗೋಜೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣ ಕಂಡುಬಂತು. ಸಮುದ್ರ, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ತೆರವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಾತಾವರಣ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿವೆ.</p><p>ಈ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅರಿವಾದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಪ್ರವಾಸದ ಮೌಲ್ಯ ಕೇವಲ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸ್ಥಳಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅಲ್ಲಿನ ಉತ್ತಮ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳಗಳು ನೆನಪುಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು; ಆದರೆ ಆ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿಸುವುದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಾಗುವ ಜನರು ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಸಮಯ.</p><p>ಬುಸಾನ್ನ ಸಮುದ್ರ, ಹೆಯುಂದೆಯ ಅಲೆಗಳು, ಗೋಜೆಯ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಣಗಳು ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ನೆನಪುಗಳಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಹೊಸ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಈ ಪ್ರವಾಸ ಒದಗಿಸಿತು.</p><p><em><strong>ಲೇಖಕರು: ಬ್ರೈನ್ ಪೂಲ್, ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಕೊಂಗ್ಜು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ</strong></em></p>.ಕನ್ನಡಿಗರು ಯುಕೆ ವತಿಯಿಂದ ‘ಯುನಿಟಿ ಟ್ರೋಫಿ’ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜುಲೈ 12ರಂದು.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>