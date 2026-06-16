ಯುಎಇ ಮೇಲೆ ಎಲ್ ನಿನೊ ಪ್ರಭಾವ: ಅನಿವಾಸಿಗಳು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು

<p>ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ ನಿನೊ ಹವಾಮಾನ ವಿದ್ಯಮಾನವು 2026ರ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧ ಮತ್ತು 2027ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯುಎಇಯ ಹವಾಮಾನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಯುಎಇಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರ (ಎನ್ಸಿಎಂ) ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ್ದ ಎಲ್ ನಿನೊ! ಕಾದಿದೆಯಾ ಮಹಾ ವಿಪತ್ತು?.<p>ಎನ್ಸಿಎಂ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಜುಲೈ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ ನಿನೊ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇ 98ರಷ್ಟಿದೆ. ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಈ ಹವಾಮಾನ ವಿದ್ಯಮಾನವು ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವು ಭಾಗಗಳ ಹವಾಮಾನ ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಪರೋಕ್ಷ ಪರಿಣಾಮ ಯುಎಇ ಮೇಲೆಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.</p><h2>ಎಲ್ ನಿನೊ ಎಂದರೇನು?</h2><p>ಎಲ್ ನಿನೊ ಎಂಬುದು ಎರಡರಿಂದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹವಾಮಾನ ವಿದ್ಯಮಾನ. ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲ್ಮೈ ನೀರು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾದಾಗ ಇದು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. </p><p>ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗಿ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ, ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಚಂಡಮಾರುತಗಳ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.</p><h2>ಯುಎಇಗೆ ಏಕೆ ಪರಿಣಾಮ?</h2><p>ಎಲ್ ನಿನೊ ಯುಎಇಯಿಂದ ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡರೂ, ಇದು ಜಾಗತಿಕ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಚಲನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು. </p><p>ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ ನಿನೊದ ಪರಿಣಾಮ ಯುಎಇ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಾಪಮಾನ, ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p>.‘ಅಕ್ಕ’ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಹೋತ್ಸವ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನ.<h2>ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತಾಪಮಾನ</h2><p>ಎಲ್ ನಿನೊ ಇದ್ದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಅಸ್ಟ್ರೋನಾಮಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಅರಬ್ ಯೂನಿಯನ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ಟ್ರೋನಮಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೈನ್ಸಸ್ನ ಸದಸ್ಯ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲ್ ಜರ್ವಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಯುಎಇಯ ತಾಪಮಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು ಎಂದು ಎನ್ಸಿಎಂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ.</p><h2>ಹೆಚ್ಚಿನ ತೇವಾಂಶ</h2><p>ಎಲ್ ನಿನೊ ಯುಎಇಯ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೇವಾಂಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ವಾತಾವರಣ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಷ್ಣ ಅನುಭವವಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p>.ಕತಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದಿಂದ ಪರಿಸರ ದಿನ: ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರಿ, ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗಿ.<h2>ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ</h2><p>2026ರ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಎನ್ಸಿಎಂ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವು ಎಲ್ ನಿನೊ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರೇಬಿಯನ್ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್–ನವೆಂಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆ ಸಹಿತ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಳಿತಗಳು ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ</p><p>ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಎಂದರೆ ನಿರಂತರ ಮಳೆ ಎಂದಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆ ಸುರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.</p><h2>ಶರತ್ಕಾಲದ ಹವಾಮಾನ </h2><p>ಎಲ್ ನಿನೊದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಶರತ್ಕಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್–ನವೆಂಬರ್) ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆ, ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ ನಿನೊ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹವಾಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಚಲನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದರಿಂದ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.</p>.ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಕೆಸಿಎಫ್ ನೆರವು: ಯಾತ್ರಿಗಳ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರು.<h2>ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ಚಂಡಮಾರುತಗಳ ಪರಿಣಾಮ</h2><p>ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ ನಿನೊ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶರತ್ಕಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಚಂಡಮಾರುತಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಮಾನ್, ಯೆಮೆನ್ ಹಾಗೂ ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಬಹುದು. ಇದರ ಪರೋಕ್ಷ ಪರಿಣಾಮ ಯುಎಇ ಮೇಲೆಯೂ ಬೀಳಬಹುದು.</p><p>ಆದರೆ, ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದು ಕೇವಲ ಎಲ್ ನಿನೊ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ಹಲವು ಅಂಶಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><h2>ಆತಂಕ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ</h2><p>ಎಲ್ ನಿನೊದಿಂದ ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದರಿಂದಲೇ ಭಾರೀ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು, ಅತಿಯಾದ ಮಳೆ ಅಥವಾ ಹವಾಮಾನ ವಿಕೋಪಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.</p><p>ಯುಎಇ ಈಗಾಗಲೇ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇತರ ಹಲವು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.</p><p>ಒಟ್ಟಾರೆ, 2026ರ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಿಂದ 2027ರವರೆಗೆ ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಲು, ಹೆಚ್ಚಿನ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p><p><em><strong>ಆಧಾರ: ಯುಎಇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರ (ಎನ್ಸಿಎಂ), ಖಲೀಜ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿ</strong></em></p> .ಕನ್ನಡಿಗರು ಯುಕೆ ವತಿಯಿಂದ ‘ಯುನಿಟಿ ಟ್ರೋಫಿ’ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜುಲೈ 12ರಂದು.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>