ಪೀಟರ್ಬರೋ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ದೇವಾಲಯವಿರುವ 'ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್' ಆಸ್ತಿಯನ್ನು 'ಯುಕೆಐಎಂ' ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವುದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
1986ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಈ ದೇವಾಲಯವು ಕೇವಲ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳವಲ್ಲದೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಸೇವೆಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಸುಮಾರು 14 ಸಾವಿರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ್ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವು 1.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಮಿಷನ್ (ಯುಕೆಐಎಂ) ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹಕ್ಕು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಲೋಪಗಳಿವೆಯೆಂದು ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದು, ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಈ ವ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ.
ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯುಕೆಐಎಂ 'ಪೀಟರ್ಬರೋ ಯೂನಿಟಿ ಸೆಂಟರ್' ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ.
ಮಂದಿರದಲ್ಲಿರುವ ಮೂರ್ತಿಗಳು
ಪೀಟರ್ಬರೊ ರಾಮ ಮಂದಿರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.