ಸೋಮವಾರ, 15 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsnrk

ಬ್ರಿಟನ್‌ನಲ್ಲೂ ರಾಮ ಮಂದಿರ ವಿವಾದ: 40 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ದೇವಾಲಯದ ಭವಿಷ್ಯ ಅತಂತ್ರ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 15 ಜೂನ್ 2026, 10:24 IST
Last Updated : 15 ಜೂನ್ 2026, 10:36 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ – ಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಬ್ರಿಟನ್‌ನಲ್ಲೂ ರಾಮ ಮಂದಿರ ವಿವಾದ: 40 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ದೇವಾಲಯದ ಭವಿಷ್ಯ ಅತಂತ್ರ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ಪೀಟರ್‌ಬರೋದಲ್ಲಿರುವ 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಕಾನೂನು ಸಮರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಪೀಟರ್‌ಬರೋದಲ್ಲಿರುವ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ವಿವಾದವೇನು?

ಪೀಟರ್‌ಬರೋ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ದೇವಾಲಯವಿರುವ 'ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್' ಆಸ್ತಿಯನ್ನು 'ಯುಕೆಐಎಂ' ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವುದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಈ ದೇವಾಲಯ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?

1986ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಈ ದೇವಾಲಯವು ಕೇವಲ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳವಲ್ಲದೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಸೇವೆಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಸುಮಾರು 14 ಸಾವಿರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದೆ.

ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟದ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು?

ಭಾರತ್ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವು 1.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಮಿಷನ್ (ಯುಕೆಐಎಂ) ಶೇ 5ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹಕ್ಕು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಪ್ರಕರಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಲುಪಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ನ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಲೋಪಗಳಿವೆಯೆಂದು ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದು, ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಈ ವ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ.

ಯುಕೆಐಎಂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳೇನು?

ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯುಕೆಐಎಂ 'ಪೀಟರ್‌ಬರೋ ಯೂನಿಟಿ ಸೆಂಟರ್' ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
1986
ದೇವಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ವರ್ಷ
14 ಸಾವಿರ
ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ
1.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಪೌಂಡ್
ದೇವಾಲಯದ ಬಿಡ್ ಮೊತ್ತ
ಶೇ 5
ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತರ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
ADVERTISEMENT
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಕನ್ನಡಿಗರು ಯುಕೆ ವತಿಯಿಂದ ‘ಯುನಿಟಿ ಟ್ರೋಫಿ’ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜುಲೈ 12ರಂದು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕನ್ನಡಿಗರು ಯುಕೆ ವತಿಯಿಂದ ‘ಯುನಿಟಿ ಟ್ರೋಫಿ’ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜುಲೈ 12ರಂದು
ಕನ್ನಡಿಗರು ಯುಕೆ ವತಿಯಿಂದ ‘ಯುನಿಟಿ ಟ್ರೋಫಿ’ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜುಲೈ 12ರಂದು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಯುಕೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಯುಕೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್
ಯುಕೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಕನ್ನಡಿಗರು ಯುಕೆ ವತಿಯಿಂದ ‘ಯುನಿಟಿ ಟ್ರೋಫಿ’ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜುಲೈ 12ರಂದು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕನ್ನಡಿಗರು ಯುಕೆ ವತಿಯಿಂದ ‘ಯುನಿಟಿ ಟ್ರೋಫಿ’ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜುಲೈ 12ರಂದು
ಕನ್ನಡಿಗರು ಯುಕೆ ವತಿಯಿಂದ ‘ಯುನಿಟಿ ಟ್ರೋಫಿ’ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜುಲೈ 12ರಂದು
ಮಂದಿರದಲ್ಲಿರುವ ಮೂರ್ತಿಗಳು

ಮಂದಿರದಲ್ಲಿರುವ ಮೂರ್ತಿಗಳು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನಿವಾಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಚಿವಾಲಯ: ಕೆಸಿಎಫ್ ಸ್ವಾಗತ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನಿವಾಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಚಿವಾಲಯ: ಕೆಸಿಎಫ್ ಸ್ವಾಗತ
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನಿವಾಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಚಿವಾಲಯ: ಕೆಸಿಎಫ್ ಸ್ವಾಗತ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಚಿವಾಲಯ: ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಚಿವಾಲಯ: ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್
ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಚಿವಾಲಯ: ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್
ಪೀಟರ್‌ಬರೊ ರಾಮ ಮಂದಿರ

ಪೀಟರ್‌ಬರೊ ರಾಮ ಮಂದಿರ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಕೆಸಿಎಫ್ ನೆರವು: ಯಾತ್ರಿಗಳ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಕೆಸಿಎಫ್ ನೆರವು: ಯಾತ್ರಿಗಳ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರು
ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಕೆಸಿಎಫ್ ನೆರವು: ಯಾತ್ರಿಗಳ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

‍ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ | ಬುಸಾನ್–ಗೋಜೆ: ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕಡಲ ತೀರಗಳ ನಡುವೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:‍ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ | ಬುಸಾನ್–ಗೋಜೆ: ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕಡಲ ತೀರಗಳ ನಡುವೆ
‍ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ | ಬುಸಾನ್–ಗೋಜೆ: ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕಡಲ ತೀರಗಳ ನಡುವೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಪ್ರವಾಸ | ಸಿಡ್ನಿ: ಕಡಲತೀರದ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಶಿಲ್ಪ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪ್ರವಾಸ | ಸಿಡ್ನಿ: ಕಡಲತೀರದ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಶಿಲ್ಪ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ
ಪ್ರವಾಸ | ಸಿಡ್ನಿ: ಕಡಲತೀರದ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಶಿಲ್ಪ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ
TempleBritainRam mandirNews PlusNRK

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT