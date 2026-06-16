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ವಿವೇಕ್ ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಲೇಖನ: ವೆಚ್ಚವೋ, ಹೂಡಿಕೆಯೋ? ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ

ವಿವೇಕ್ ತೋಂಟದಾರ್ಯ
Published : 16 ಜೂನ್ 2026, 6:56 IST
Last Updated : 16 ಜೂನ್ 2026, 6:56 IST
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ವಿವೇಕ್ ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಲೇಖನ: ವೆಚ್ಚವೋ, ಹೂಡಿಕೆಯೋ? ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳು ಜನರನ್ನು ಸೋಮಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿಸದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಉತ್ಪಾದಕ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಿತ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳು ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆಯೇ?

ಇಲ್ಲ, 140 ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಮೆಟಾ-ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ನೇರ ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಜನರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸದೆ, ಬದಲಾಗಿ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.

ಬಡವರಿಗೆ ನೀಡುವ ಹಣ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?

ಬಡವರು ತಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಆಹಾರ, ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅತ್ಯಂತ ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಏಕೆ ವಿಮರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಬಡತನವು ಗುಣದೋಷ ಎಂಬ ನೈತಿಕ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು 'ಫ್ರೀಬಿಸ್' ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಯೋಜನೆಗಳು ಹೇಗೆ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ?

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಹಸು ನೀಡುವುದು ಅಥವಾ ನರೇಗಾದಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಜನರ ಆದಾಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಭಾವವೇನು?

ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ಉದ್ಯೋಗ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
ಶೇ 11.28
2022-23ರಲ್ಲಿ ಬಹು ಆಯಾಮದ ಬಡತನ ಸೂಚ್ಯಂಕ (MPI)
₹ 1.16
ನರೇಗಾ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ದೊರೆತ ಗೃಹಬಳಕೆ ಆದಾಯ
₹3.48 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ
ಡಿಬಿಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಉಳಿತಾಯವಾದ ಮೊತ್ತ
ಶೇ 40
ಪಿಎಂಇಜಿಪಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಪಾಲು
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
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