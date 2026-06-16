ವಿವೇಕ್ ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಲೇಖನ: ವೆಚ್ಚವೋ, ಹೂಡಿಕೆಯೋ? ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ

ಇಲ್ಲ, 140 ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಮೆಟಾ-ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ನೇರ ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಜನರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸದೆ, ಬದಲಾಗಿ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
ಬಡವರು ತಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಆಹಾರ, ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅತ್ಯಂತ ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಬಡತನವು ಗುಣದೋಷ ಎಂಬ ನೈತಿಕ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು 'ಫ್ರೀಬಿಸ್' ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಹಸು ನೀಡುವುದು ಅಥವಾ ನರೇಗಾದಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಜನರ ಆದಾಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ಉದ್ಯೋಗ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
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