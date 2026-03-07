ಸೊರಬ | ಅನ್ಯ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆಯಲು ವಂಚನೆ: ನಕಲಿ ಮೊಹರು, ಸಹಿ: ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ

<p><strong>ಸೊರಬ</strong>: ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮೊಹರು (ಸೀಲು) ಹಾಗೂ ಸಹಿ ನಕಲು ಮಾಡಿ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆದ ಗೆಂಡ್ಲ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ ಮುರಾರಿ ಹಾಗೂ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ಮಹ್ಮದ್ ಜಾಫರ್ ಸಾಖಿನ್ ಅವರನ್ನು ಆನವಟ್ಟಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಗೆಂಡ್ಲ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ ಅವರ ಜಾತಿ ಭೋವಿ ಎಂದು ನಮೂದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಶಾಲಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಡಿಗ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಲು ಶಾಲೆಯ ಮೊಹರು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಿಯನ್ನು ನಕಲು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆನವಟ್ಟಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ ಭೋವಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಶಾಲಾ ದೃಢೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಈಡಿಗ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿ ಜಾತಿ ದೃಢೀಕರಣ ಪಡೆದಿದ್ದರು.</p><p>ಶಾಲಾ ಮೊಹರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಜಿ.ಎಂ. ಶಿವಕುಮಾರ ಅವರು ಅನುಮಾನಗೊಂಡು, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಲಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಶಾಲೆಯ ನಕಲಿ ಮೊಹರು ಬಳಸಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಈಡಿಗ ಎಂದು ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆದಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆನವಟ್ಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.</p><p>ದೂರು ದಾಖಲಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆರೋಪಿ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ ಅವರ ಜಾತಿ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಪ್ಪಗಡ್ಡೆ ನಾಡಕಚೇರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿರುವುದು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದ ಜಾಫರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಸೀಲು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳು ದೊರಕಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಮೀಲಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.</p>