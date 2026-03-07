ಶನಿವಾರ, 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenews

ಸೊರಬ | ಅನ್ಯ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆಯಲು ವಂಚನೆ: ನಕಲಿ ಮೊಹರು, ಸಹಿ: ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 3:39 IST
Last Updated : 7 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 3:39 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
KarnatakaEducationPoliceShivamogga
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT