ರೇಶ್ಮಿ ಕುಟುಂಬದ ಸೇವೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ: ಅಭಿನವ ಸಂಗನಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

<p><strong>ವಿಜಯಪುರ:</strong> ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ವಪ್ನಾ ವಾಕ್-ಶ್ರವಣ ದೋಷವುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.</p><p>ಸಮಾರಂಭ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಮನಗೂಳಿಯ ಅಭಿನವ ಸಂಗನಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ವಾಕ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರವಣ ದೋಷವುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿ, ತಾಯಿಯಂತೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ರೇಶ್ಮಿ ಕುಟುಂಬದ ಸೇವೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಲಾಭದ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದೇ ಶ್ರವಣ ದೋಷವುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಲು ಕಂಕಣಬದ್ಧವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯ ದೊರೆಯಬೇಕು. ಸಮಾಜ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದರು. ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವೀಂದ್ರ ಬಿಜ್ಜರಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p><p>ಮುಖ್ಯ ಶೀಕ್ಷಕಿ ಸುಜಾತಾ ರೇಶ್ಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿಇಂತಹ ಶಾಲೆಗಳಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಲಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. 2008ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಆರಂಭಿಸಿ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ರೀಡೆ ಹಾಗೂ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p><p>ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಉಪ್ಪಿನ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಾನಂದ ರೇಶ್ಮಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮಹಿಳಾ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸೌಮ್ಯ ಕಲ್ಲೂರ, ಆರತಿ ಪಾಟೀಲ, ನಂದು ಗಡಗಿ, ಸಂಜೀವ ಹಿರೇಮಠ, ರಾಜು ಕತ್ತಿ, ಜಗದೀಶ ಕೆ. ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>