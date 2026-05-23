ಅಭಿಮಾನಿಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಬಂದ ಫಿಟ್ನೆಸ್‌ ಐಕಾನ್; ಭಾರತೀಯನ ಬದುಕು ಬದಲಿಸಿದ ಕಥೆ

<p>ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರು, ಜನಪ್ರಿಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು, ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲು, ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಅವರ ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜಮಾಯಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ, ತನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಯನ್ನು ಕಾಣುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಹತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.</p><p>ಅವರು ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕದ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಆಷ್ಟನ್ ಹಾಲ್. ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತರಬೇತುದಾರ, ಮೋಟಿವೇಷನಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಉದ್ಯಮಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಅವರು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾದವರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆವರು ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಜಗತ್ತಿಗೇ ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದಿಟ್ಟ ಕೋವಿಡ್, ಆಷ್ಟನ್ಗೆ ಕನಸಿನ ಲೋಕದ ದಾರಿ ತೋರಿತು!<br>ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧನ ಕುರಿತು ವರಕವಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಬರೆದ ʼಜಗವೆಲ್ಲ ಮಲಗಿರಲು ಇವನೊಬ್ಬನೆದ್ದʼ ಎಂಬ ಸಾಲು ಆಷ್ಟನ್ಗೂ, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾರತದ ಯುವಕನಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಲೋಕವೇ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ (ಮುಂಜಾನೆ ಮೂರರಿಂದಲೇ) ಇವರಿಬ್ಬರ ದಿನಚರಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>1995ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24ರಂದು ಫ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಆಷ್ಟನ್, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ಮುನ್ನ (ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ) ಮಿಸ್ಸಿಸ್ಸಿಪ್ಪಿಯ ಆಲ್ಕಾರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ತಂಡದ ಪರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಜಿಮ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ತರಬೇತುದಾರನಾಗಿದ್ದ ಆಷ್ಟನ್ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಕೋವಿಡ್ ಕುತ್ತು ತಂದಿತು. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳತ್ತ ಮುಖಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತರಬೇತಿ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಪೂರಕ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ, ಉದ್ಯಮವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಫ್ಲೋರಿಡಾದಿಂದ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲಿಸ್ಗೆ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮುಂಜಾನೆ ಮೂರಕ್ಕೆ ಎದ್ದು, ನಾಲ್ಕರ ವೇಳೆಗೆ ಕಸರತ್ತು ಆರಂಭಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೊ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಆಷ್ಟನ್ಗೆ, ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸ್ಟಾರ್ಗಿರಿ ತಂದುಕೊಡುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಅಂದಾಜಿರಲಿಲ್ಲ.</p><p>ಕಠಿಣ ಕಸರತ್ತು, ಐಸ್ ಹಾಕಿದ - ಮೈಕೊರೆಯುವಷ್ಟು ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರಿನಿಂದ ಮುಖ ಮಜ್ಜನ, ಚಲಿಸುವ ಕಾರಿನಿಂದ ಇಳಿದು ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುವುದು, ಶಾಂತ ಮೂರ್ತಿಯಂತೆ ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವುದು, ಬಾಯಿಗೆ ಟೇಪ್ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮೌನಿಯಾಗಿಬಿಡುವುದು, ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ತ್ವಚೆಯ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದಲ್ಲ ಆಷ್ಟನ್ ವರಸೆಗಳು. ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎನಿಸಿರುವ ಸಾರಟೋಗ ಬಾಟಲಿಯೇ ಬೇಕು ಮುಖ ತೊಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯಲು. ಅಷ್ಟು ಐಷಾರಾಮಿ!</p><p>ಇವೆಲ್ಲ ತುಸು ಅತಿ ಎನಿಸಿದರೂ, ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಟಂಟ್ಗಳು, ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕ್ರಮಗಳು ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆದವು. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕುರಿತ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಬಹುಪರಾಕ್ ಹೇಳಿದರು. ಆಷ್ಟನ್ರ ʼMorning Routineʼ ವಿಡಿಯೊಗಳು ಮಿಲಿಯನ್ಗಟ್ಟಲೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಂಡವು. ಜೊತೆಜೊತೆಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದರು. ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಕಂಡು ʼಈತನದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓವರ್ ಆಯ್ತುʼ ಎಂದವರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆಷ್ಟನ್ .</p><p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಖಾತೆ ತೆರೆದಿರುವ ಆಷ್ಟನ್ಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ 1.8 ಕೋಟಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ 57 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಯುಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ 55 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಯೋಗೆಂದ್ರನೂ ಒಬ್ಬ.</p><p><strong>ಕಾಪಿಯಲ್ಲ 'ಪ್ರೇರಣೆ'<br></strong>ʼಭಾರತದ ಆಷ್ಟನ್ ಹಾಲ್ʼ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತನಾಗಿರುವ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಯೋಗೇಂದ್ರನ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಯೋಗೇಂದ್ರ ಕುಶ್ವಾಹಾ. ಆಷ್ಟನ್ ಕಸರತ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೆ ಅನುಸರಿಸುವ ಈತ ಮೊರೆನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯವ. ಆಷ್ಟನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆದರೆ, ಯೋಗೇಂದ್ರ ಪಕ್ಕಾ ಜವಾರಿ. ತನ್ನ ಇತಿ-ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದೋ ಅಷ್ಟನ್ನೂ ಮಾಡಿ, ಆಷ್ಟನ್ ʼಲೆವಲ್ʼ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.</p><p>ಯಾರೋ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ತಾವೂ ಮುಂಜಾನೆ ಮೂರಕ್ಕೇ ಎದ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ತಮಾಷೆಯ ಮಾತಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಹಸವೇ ಸರಿ. ಅದನ್ನು ತಪಸ್ಸಿನಂತೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಯೋಗೇಂದ್ರ.</p><p>2024ರಿಂದ ಆಷ್ಟನ್ ಅವರನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಯೋಗೇಂದ್ರ, ಅವರಂತೆಯೇ ತಾನೂ ಆಗಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ. ಜಿಮ್ಗೂ ಹೋಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ. ದೈನಂದಿನ ಕಸರತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾರಂಭಿಸಿದ. ʼಸಾಧನೆಗೆ ಬೇಕಿರುವುದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಮಾತುಗಳಲ್ಲ, ಶಿಸ್ತುʼ ಎಂಬ ಆಷ್ಟನ್ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ, ಪಾಲಿಸಿದ.</p><p>ಆಷ್ಟನ್ ದುಬಾರಿ ಕಾರಿನಿಂದಿಳಿದು ಓಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಪೊಗದಸ್ತಾದ ಬರಿ ಮೈ ಅನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು ನಾಲ್ಕಾರು ಮಂದಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಆಟೋರಿಕ್ಷಾದಿಂದ ಜಿಗಿಯುವ, ಕುದುರೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಜಿಗಿಳಿಯುವ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಜೊತೆ ಇರುವುದು ಚಡ್ಡಿ ದೋಸ್ತ್ಗಳಷ್ಟೇ. ಆಷ್ಟನ್ ವಿಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಗರ, ಅಗಲವಾದ ರಸ್ತೆಗಳು ಸೆರೆಯಾದರೆ, ಯೋಗೇಂದ್ರನ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಭಾರತದ ಹಳ್ಳಿ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಸಿರಿ. ಆದರೆ, ಉತ್ಸಾಹ ಮಾತ್ರ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಮಟ್ಟದ್ದು.</p><p>ಯೋಗೇಂದ್ರನ ಹುಚ್ಚುತನ ಕಂಡು ಆಡಿಕೊಂಡು ನಕ್ಕಿದ್ದವರು, ದಿನಗಳುರುಳಿದಂತೆ ಆತನ ಶ್ರದ್ಧೆಗೆ ಶಿರಬಾಗಿಸಿದರು. ಆಷ್ಟನ್ನ ಐಷಾರಾಮಿ ಅವತಾರದೆದುರು, ಯೋಗೇಂದ್ರನ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಜುಗಾಡ್ ತಂತ್ರ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕತೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತು. ವಿಡಿಯೊಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ವೀಕ್ಷಣೆ, ಸಾವಿರಾರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಬರಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ನೆಟ್ಟಿಗರು ʼಭಾರತದ ಆಷ್ಟನ್ʼ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು. ʼಆಷ್ಟನ್ ಕಸರತ್ತುಗಳ ನಕಲಿʼ ಎನ್ನದೆ, ʼಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ಪಡೆದಿರುವೆ, ಮುನ್ನಡೆʼ ಎಂದು ಬೆನ್ನುತಟ್ಟಿದರು. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಕಂಟೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿತನವಿದ್ದರೆ ಜನ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು.</p>.<p><strong>ಅಭಿಮಾನಿಗಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಆಷ್ಟನ್<br></strong>ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಯೋಗೇಂದ್ರನ ವಿಡಿಯೊಗಳು ಆಷ್ಟನ್ವರೆಗೂ ತಲುಪಿದವು. ಆತನಿಗೂ ಹುಬ್ಬೇರಿಸದೆ, ಮನ ಸೋಲದೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯೋಗೇಂದ್ರನನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲ ʼಭಾರತದ ಆಷ್ಟನ್ ಹಾಲ್ʼನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟ.</p><p>ಯೋಗೇಂದ್ರನ ಊರಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಬಂದವನೇ, ಹಳ್ಳಿಗರನ್ನು ಕಂಡು ಪುಳಕಿತನಾದ. ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದ ಯೋಗೆಂದ್ರನ ಮನೆಯ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ. ಊರವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಸರತ್ತು ಮಾಡಿ ಮನಗೆದ್ದ. ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದ. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಯೋಗೇಂದ್ರನನ್ನು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿಸಿದ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯೂ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಎಂದ ಅಭಿಮಾನಿಯನ್ನು ತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿಸಿದ. ಆತನ ಊರಲ್ಲಿ ಗರಡಿ ಮನೆಯ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಪಟ್ಟು ಹಾಕಿದ. ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ.</p><p>ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಭಾರತ ಕುಸ್ತಿ ಫೆಡರೇಷನ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಲೋಕಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಬ್ರಿಜ್ ಭೂಷಣ್ ಶರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ಸಂಸದ ಕರಣ್ ಭೂಷಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ಅವರ ಕುಸ್ತಿ ಅಖಾಡಕ್ಕೂ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟ. 15 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆ, ₹ 2.5 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಕುದುರೆ, ಸ್ವಂತ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕಂಡು ನಿಬ್ಬೆರಗಾದ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದ ವಿಡಿಯೊಗಳು ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.</p><p><strong>ಯೋಗೇಂದ್ರಗೆ ಕಾರು ಗಿಫ್ಟ್; ವಿಸಾ, ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ನೆರವಿನ ಭರವಸೆ<br></strong>ಆಷ್ಟನ್, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ಯೋಗೇಂದ್ರಗೆ ಮೊದಲೇ ನೀಡಿದ್ದ ಭರವಸೆಯಂತೆ ಥಾರ್ ಕಾರನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಭಾವುಕರಾಗಿ, ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟು ಖುಷಿಪಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭದ ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ʼಮಾತಂದ್ರೆ ಮಾತುʼ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಾಲಿನ ಒಕ್ಕಣೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇದೀಗ, ಯೋಗೇಂದ್ರಗೆ ನೀಡಿರುವ ಇನ್ನೆರಡು ವಚನಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಒಂದು, ಆತನನ್ನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ವಿಸಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು. ಮತ್ತೊಂದು, ಹೊಸ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು 50,000 ಡಾಲರ್ (ಅಂದಾಜು ₹ 48 ಲಕ್ಷ) ನೆರವು ನೀಡುವುದು. ಆದರೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಷ್ಟನ್ ಷರತ್ತೊಂದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗೇಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ ಆತನ ಮನೆ ಮತ್ತು ಊರಲ್ಲೇ ವರ್ಕೌಟ್ ವಿಡಿಯೊಗೆ 2 ಕೋಟಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕೆಂಬುದು ಆ ಕರಾರು.</p><p><strong>ಸ್ವತಃ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯಾದ ಯೋಗೇಂದ್ರ</strong></p><p>ಅಸಲಿ ಆಷ್ಟನ್ ಭೇಟಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಇದೀಗ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಭೇಟಿಯಿಂದ ಆಷ್ಟನ್ಗೂ ಲಾಭವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರ, ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕುರಿತ ಅಪಾರ ಅನುಭವ ಲಭಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಳೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇದೀಗ ʼನಕಲಿʼ ಇಮೇಜ್ನಿಂದ ಹೊರ ಬಂದು ತನ್ನದೇ ಗುರುತನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಸವಾಲು ಯೋಗೇಂದ್ರನ ಮುಂದಿದೆ.</p><p>ಸ್ವತಃ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭಿಸುವ, ವರ್ಕೌಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳಂತೂ ಇವೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬೇಕಷ್ಟೇ.</p><p>ಶ್ರದ್ಧೆ, ಪರಿಶ್ರಮ ನೀಡುವ ಫಲ ಎಂಥದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವೆಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ನಿದರ್ಶನ.</p> 