ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ನೆತನ್ಯಾಹು ಎಮ್ಮೆ!

ಢಾಕಾ: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಟ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರನ್ನು ಹೋಲುವ ಎಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 

ಢಾಕಾ ಬಳಿಯ ಜಾನುವಾರು ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಗಿರುವ ಈ ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಜನರು ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಎಮ್ಮೆಗೆ ಈಗ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಎಂದೇ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. 

'ಈ ಎಮ್ಮೆ ಸುಮಾರು 700 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕ ಇದ್ದು, ಮುಖ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೋಲುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಹೋಲುವ ಮತ್ತೊಂದು ಎಮ್ಮೆ...

ನಾರಾಯಣಗಂಜ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇದೇ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರನ್ನು ಹೋಲುವ ಮತ್ತೊಂದು ಎಮ್ಮೆ ಇದೆ. 750 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ಈ ಎಮ್ಮೆ ಸಹ ನೋಡುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.