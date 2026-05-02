ಇದಂತೂ ಅದ್ಭುತ.. ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸಿದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ! ವಿಡಿಯೊ ನೋಡಿ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆಯಲು ಸರ್ವಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೋಟ ಎಂಬಂತೆ ಘಟನೆಯೊಂದು ಇಂದು ಜರುಗಿದೆ.</p><p>ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಭಾರತದ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪ ಸಮೂಹಗಳ ಬಳಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ರಾರಾಜಿಸಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿತು.</p><p>ಈ ಮೂಲಕ ನೀರಿನಡಿಯಿಂದ ಅತಿದೊಡ್ಡದಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜನನ್ನು ಹಾರಿಸಿ ಭಾರತ 'ಗಿನ್ನಿಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ' ನಿರ್ಮಿಸಿತು.</p><p>ಅಂಡಮಾನ್–ನಿಕೋಬಾರ್ ಪೊಲೀಸ್, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆಯ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 253 ನುರಿತ ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವರ್ಗಳು 60X40 ಮೀಟರ್ ಅಳತೆಯ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಸ್ವರಾಜ್ ದ್ವೀಪದ (ಹ್ಯಾವ್ಲಾಕ್) ರಾಧಾನಗರಿ ಬೀಚ್ ಬಳಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.35 ಕ್ಕೆ ನೀರಿನಡಿಯಿಂದ ಹಾರಿಸಿದರು.</p><p>ಈ ವೇಳೆ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಈ ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದವು.</p><p>ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ನ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಡಿ.ಕೆ. ಜೋಶಿ, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಂದ್ರಭೂಷಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಎಚ್.ಎಸ್. ಧಲಿವಾಲ್ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.</p><p>ಗಿನ್ನಿಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳ ಕಮಿಟಿಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ರಿಷಿನಾಥ್ ಅವರು ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಅವರಿಗೆ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.</p><p>ಬಹಳ ಸವಾಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಡಿ.ಕೆ. ಜೋಶಿ ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳ ದಕ್ಷಿಣದ ತುತ್ತತುದಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೃಹತ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದೇ 'ಗ್ರೇಟ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ' ಯೋಜನೆ.</p><p>ಇದರ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ₹81 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆಯಲು ಭಾರತ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.</p>