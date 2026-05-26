ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗಡಿಯ ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಅಪರೂಪದ ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿದ ಇಂಡಿಗೊ ಪೈಲಟ್

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಯ ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಅಪರೂಪದ ವಿಡಿಯೊವೊಂದನ್ನು ಇಂಡಿಗೊ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಪೈಲಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಇಂಡಿಗೊ ವಿಮಾನದ ಕಾಕ್ಪಿಟ್ನಿಂದ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ವಿಡಿಯೊ ಇದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಕತ್ತಲಿನ ನಡುವೆ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ಗಡಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. </p><p>ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಎಂಬವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ದೇಶಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆಳಕಿನ ರೇಖೆ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. </p><p>'ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ಗಡಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಕ್ಷೆಯಿಂದಲೂ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಪ್ರದೀಪ್ ಅಡಿಬರಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಕಾಪ್ಪಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, 'ವಿಮಾನದ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಿದರೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಭದ್ರತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗಡಿಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>