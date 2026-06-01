34 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯೂ ತಡವಾಗಿ ಬಾರದ ನಗುಮೊಗದ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟ KSRTC

ಬೆಂಗಳೂರು: ಜೋಸೆಫ್ ಮೊಚೆಡಾ ಅವರು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ವೊಲ್ವೊ ಬಸ್ನ ಚಾಲಕನಾಗಿ 34 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೋಸೆಫ್ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯನಿಷ್ಠೆ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವಿಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಮಂಗಳೂರು– ಮುಂಬೈಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರು ಚಿರಪರಿಚಿತರು. ಮೇ 29 ರಂದು ಜೋಸೆಫ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮೀಯರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಎದುರು ಜೋಸೆಫ್ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದು, ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಶುಭಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಜೋಸೆಫ್ ಒಂದು ದಿನವೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅವಸರವಾಗಿ ಬಸ್ ಚಲಾಯಿಸಿಲ್ಲ, ನಗುಮುಖದಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು' ಎಂದು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಜೋಸೆಫ್ ಅವರು ನಗುತ್ತಾ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಲವು ವಿಡಿಯೊಗಳು ಹರಿದಾಡಿದ್ದವು.

'ನಗುಮೊಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೊಬ್ಬರು 'ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನೀವೊಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿ, ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.