<p>ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾರಂಪರಿಕ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ನಾರಿಯರು ಪ್ಯಾರಿಸ್ನ ಐಫೆಲ್ ಟವರ್ ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಧನ್ವಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ‘ಭಾರತೀಯ ನಾರಿಯರ ಗುಂಪೊಂದು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ರಂಗುರಂಗಿನ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿರುವ ಅವರು ಸೀರೆಯ ಸೆರೆಗಿನ ತುದಿ ಹಿಡಿದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಬಂದು ಕ್ಯಾಮೆರಾಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಗುತ್ತಾ ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆಹಾಕಿ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.</p><p>ಈ ವಿಡಿಯೊಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ನೆಟ್ಟಿಗರು, ‘ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ’, ‘ಆ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ನೀಡದೇ ತಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ತಾವು ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. <br><br>ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ‘ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿನ ನಿಶ್ಯಬ್ದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅನೇಕರು ವಿರೋಧಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಮಹಿಳೆಯರ ಈ ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ವಿಡಿಯೊಗೆ ಹಾಡು ಸೇರಿಸಿ ಧನ್ವಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>