ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿದರೆ ₹6 ಲಕ್ಷ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಭಾವಿ ಯಾಕಿಷ್ಟು ದುಬಾರಿ?

<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಮಿಂಚಿ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು, ವಿವಿಧ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವವರ ಪೈಕಿ ಓರ್ರಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು</p><p>ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಭಾವಿ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಓರ್ರಿ ಅವರು ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕೆಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎಂಬ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಅವರು, ‘ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ರೀಲ್ಸ್ನಿಂದ ₹76 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ₹15 ರಿಂದ ₹25 ಲಕ್ಷ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ, ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಂಬಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೊ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಬಯಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>’ಭಾರತದ ಇಬ್ಬರು ತಾರೆಯರು ಪ್ರಸಿದ್ಧರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಓರ್ರಿ. ನಾನು ಈ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>