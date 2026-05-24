ರಾಯಪುರ (ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ): ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ 'ಕೆವೈಸಿ' ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾವ ಪರಿ ಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮೊಂಡು ಧೋರಣೆಗಳು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಿಂಸಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ತಾಜಾ ನಿದರ್ಶನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆವೈಸಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರೈಸಲು ತನ್ನ ವಯೋವೃದ್ಧ ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಸೊಸೆಯೊಬ್ಬರು ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಮೂರು ಕಿ.ಮೀ ನಡೆದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಘಟನೆ ಶನಿವಾರ ಛತ್ತೀಸಗಢದ ಸುರ್ಗುಜಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೊ ಗಮನ ಸೆಳೆದು ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

ಸುರ್ಗುಜಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಣಿಪತ್ ವಲಯದ ಜಂಗಲ್ಪಾರಾ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯ ಸುಖಮಾನ್ಯ ಎಂಬ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಹಿಳೆಯ 90 ವರ್ಷದ ಅತ್ತೆಗೆ ಮಾಸಿಕ ವೃದ್ದಾಪ್ಯ ವೇತನ ₹500 ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮಾಣಿಪತ್ನ 'ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ'ದಲ್ಲಿನ ವೃದ್ಧೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ಕೆವೈಸಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಸುಖಮಾನ್ಯ ಅವರು ಹಲವು ಸಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಅಲೆದಾಡಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ವಿಷಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ನಡೆಯಲು ಆಗದ ತನ್ನ ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಬೆನ್ನಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಬರೋಬ್ಬರಿ 3 ಕಿ.ಮೀ ನಡೆದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆವೈಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆವೈಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಸದ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ವೃದ್ಧೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾಲ್ಕೂ ತಿಂಗಳ ₹2,000 ಹಣವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ಪಿಟಿಐ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮಾಣಿಪತ್ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಖುಸ್ಬೂ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು, 'ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಿತ್ರ' ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಬರಲಾಗದವರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ, ಇತ್ಯಾದಿ ಸಹಾಯಧನ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೆವೈಸಿ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ವೃದ್ಧೆಯ ಕೆವೈಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದು ಇನ್ಮುಂದೆ 'ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಿತ್ರ' ಮೂಲಕವೇ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ವಾಹನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಘಟನೆ ಭಾರತದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ಹಾಗೂ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.