ದಾವಣಗೆರೆ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ವಾಗಿ ಆಟೊಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಎಲ್ಪಿಜಿ (ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್) ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಟೊಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಸುವ 5 ಬಂಕ್ಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ನಿತ್ಯವೂ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ಒಂದು ಬಂಕ್ನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂಕ್ಗೆ ಸುತ್ತಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ಬಂಬೂಬಜಾರ್ ರಸ್ತೆಯ ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬಂಕ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ಪಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ, ಹದಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಬಂಕ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಬಂಕ್ಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಪಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ಬಂಕ್ಗಳಿಂದ ಬಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಅಲೆದಾಡಿದರು.

'ಪ್ಲಾಂಟ್ನಿಂದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವೇಳೆಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಒಂದೆರೆಡು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಅದು ಖಾಲಿಯಾಗಲಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ವೇಗವಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಪಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಂಕ್ನ ಮಾಲೀಕ ಸಂತೋಷ್ ಕಲಾಲ್ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.