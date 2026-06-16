ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsworld news

ಅಮೆರಿಕ ವಾಯುಪಡೆಯ ಬಾಂಬರ್‌ ವಿಮಾನ ಪತನ: 8 ಮಂದಿ ಸಾವು

ಎಡ್ವರ್ಡ್‌  ವಾಯುನೆಲೆಯಿಂದ ಟೇಕಾಫ್‌ ಆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅವಘಡ
ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 16 ಜೂನ್ 2026, 14:29 IST
Last Updated : 16 ಜೂನ್ 2026, 14:29 IST
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Americaplane crashes

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