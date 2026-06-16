ಅಮೆರಿಕ ವಾಯುಪಡೆಯ ಬಾಂಬರ್‌ ವಿಮಾನ ಪತನ: 8 ಮಂದಿ ಸಾವು

<p><strong>ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್</strong>: ಅಮೆರಿಕದ ವಾಯುಪಡೆಯ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬಾಂಬರ್ ವಿಮಾನ ಬೋಯಿಂಗ್ ಬಿ–52, ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಮೊಜಾವೆ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ವಾಯುನೆಲೆಯಿಂದ ಟೇಕಾಫ್ ಆದ ಕೆಲ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲೇ ಪತನಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ 8 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಮಾನವು ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.20ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಹಾರಾಟದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಟೇಕಾಫ್ ಆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ರನ್ವೇ ಸಮೀಪದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನೆಲಕ್ಕಪ್ಪಳಿಸಿರುವ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದಿಂದ ದಟ್ಟವಾದ ಕಪ್ಪು ಹೊಗೆ ಮೇಲೆದ್ದಿರುವ ವೈಮಾನಿಕ ದೃಶ್ಯಗಳಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ತುಣುಕನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ವಾಯುಪಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. </p>.<p>‘ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮತ್ತು ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು. ಪತನದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ತಜ್ಞರು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನ ಪೂರ್ಣ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದಿದೆ. ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬದುಕುಳಿದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಎಡ್ವರ್ಡ್ ವಾಯುನೆಲೆಯ 412 ಪರೀಕ್ಷಾ ಘಟಕದ ಸಹ ಕಮಾಂಡರ್ ಕರ್ನಲ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಹೇಯ್ಸ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. </p>.<p>‘ನಾವು ಎಂಟು ಮಂದಿ ಮಹಾನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ನರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೃತರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೇಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಮಾನ ಪತನದ ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಕನಿಷ್ಠ 6 ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಜೇಮ್ಸ್ ಹೇಯ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಹೊಸ ‘ರೆಡಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ’ ಅಳವಡಿಕೆ:</strong></p>.<p>ಎಡ್ವರ್ಡ್ ವಾಯುನೆಲೆಯು ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ 161 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಬಿ–52 ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೋಯಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯು 2025ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ರೆಡಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಎಡ್ವರ್ಡ್ ವಾಯುನೆಲೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಿತ್ತು. 2026ರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಈ ವಿಮಾನದ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಹಾರಾಟ ಮತ್ತು ರೆಡಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. </p>.<p>ಬಾಂಬರ್ ವಿಮಾನ ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಉಲ್ಲೇಖಿಸದಿದ್ದರೂ, ‘ಬಿ–52 ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ರೆಡಾರ್ ಆಧುನೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಆರ್ಎಂಪಿ) ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಯಮಿತ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಹಾರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು’ ಎಂದು ಕಮಾಂಡರ್ ಕರ್ನಲ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಹೇಯ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ವಿಯೆಟ್ನಾಂ, ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲೂ ಬಳಕೆ </strong></p><p>1955ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ವಾಯುಪಡೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ದೀರ್ಘ ಶ್ರೇಣಿಯ ಬೋಯಿಂಗ್ ಬಿ–52 ಸರಣಿಯ ಬಾಂಬರ್ ವಿಮಾನಗಳು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಅಣ್ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ಮತ್ತು ಶತ್ರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾದ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ. ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಿಂದ ಇರಾನ್ವರೆಗೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ನಡೆಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸೇನಾ ಸಂಘರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ–52 ಬಾಂಬರ್ ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಪತನಗೊಂಡ ಬಾಂಬರ್ ವಿಮಾನವು ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗಿತ್ತೇ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ವಾಯುನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 70 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಿ–52 ಬಾಂಬರ್ಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಹಾರಾಟ ಹೊಸ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. </p><p>‘ವಿಮಾನವು ಟೇಕಾಫ್ ಆಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಎತ್ತರ ತಲುಪುವ ಮುನ್ನವೇ ಪತನಗೊಂಡಿದೆ. ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿರುವುದು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು’ ಎಂದು ವಿಮಾನಯಾನ ಸುರಕ್ಷತಾ ತಜ್ಞ ಜೆಫ್ ಗುಝೆಟ್ ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>