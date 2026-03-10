<p><strong>ಮೆಲ್ಬರ್ನ್</strong>: ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಪಡೆಗಳು ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಸಂಗ್ರಹಾಗಾರಗಳ ಮೇಲೆ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಕೆಲ ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಜಿಡ್ಡಿನ ಅಂಶವಿರುವ ಆಮ್ಲ ಮಳೆಯ ವರದಿಯೂ ಆಗಿದೆ.</p><p>ಮಳೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇರಾನ್ ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆನೋವು, ಉಸಿರಾಟ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಜಿಡ್ಡಿನಾಂಶವಿರುವ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾದ ವರದಿ ಬಂದಿದೆ. ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ಬಳಿಕ ಸುರಿದ ಮಳೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ರೆಡ್ ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟೊ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.</p><p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿರುವ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣ ತಜ್ಞರೊಬ್ಬರು, ಈಗ ಬರುತ್ತಿರುವ ವರದಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಿಮದಿನಆಮ್ಲ ಮಳೆಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಮಳೆನೀರು ಆಮ್ಲದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರವಾದ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಮ್ಲ ಮಳೆಗಿಂತ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಇರಾನ್ನ ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ಹೊಗೆಯ ದಟ್ಟ ಮೋಡಗಳು ಆವರಿಸಿದ್ದು, ಇವು ಜನರ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿವೆ.</p> <h3><strong>ಏನಿದು 'ಆಮ್ಲ ಮಳೆ'?</strong></h3><h3></h3><p>ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ ಕಣಗಳು ಹೊರಹೋಗಲು ಇರುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗ ಮಳೆ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ ಕಣಗಳಿದ್ದರೆ ಮಳೆಹನಿಯ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ತೈಲ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಮೇಲೆ ವಾಯುದಾಳಿ ಬಳಿಕ ಕಪ್ಪು ಮಳೆ, ಆಮ್ಲ ಮಳೆಯಂತಹ ವರದಿಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಅಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಪ್ಪು ಮಳೆಯು ವಿಷಕಾರಿ ಹೈಡ್ರೊಕಾರ್ಬನ್, ಅಲ್ಟ್ರಾಫೈನ್ ಕಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಕಣಗಳು ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಫೋಟ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಆಗಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲಿನ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಜಿಡ್ಡಿನ ಅಂಶಗಳು ಸೀಸದಂತಹ ಭಾರ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ ಡಯಾಕ್ಸೈಡ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದು ಮಳೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆಮ್ಲ ಮಳೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಆಮ್ಲ ಮಳೆಯು ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಸುಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರಿತಿದ್ದೇವೆ. ಸಲ್ಫರ್ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆಯ ಹೊರತಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಹೊಗೆಯೂ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಯಾವುದೇ ಹೊಗೆ ಉಸಿರಾಡಿದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇರಾನ್ನ ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಕಪ್ಪು ಹೊಗೆಯ ಮಟ್ಟವು ಅತ್ಯಂತ ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><h3>ಈ ಕಪ್ಪು ಮಳೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಏನು?</h3><p>ಈ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಉಸಿರಾಡಿದರೆ ತಲೆನೋವು, ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಸ್ತಮಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ವೃದ್ಧರು, ಮಕ್ಕಳು, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. </p><p>ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇಂತಹ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಉಸಿರಾಡಿದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ನರರೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಹ ಬರಬಹುದು. ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳನ್ನು(ಪಿಎಂ2.5) ಉಸಿರಾಡಿದಾಗ ಅವು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತಪ್ರವಾಹಕಕ್ಕೆ ಸೇರಬಹುದು. ಇದು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.</p><p>ಈ ವಿಷಕಾರಿ ಕಣಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜಲಸಂಗ್ರಹತಾಣಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದರೆ, ಜಲಚರಗಳು, ಆ ನಿರನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ಜನರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೂರುತ್ತದೆ. ಕಟ್ಟಡ, ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕಣಗಳು ಜೋರು ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ವಾತಾವರಣ ಸೇರುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.</p> <h3><strong>ಯುದ್ಧದ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಪರಿಸರ ಹಾನಿ</strong></h3><p>ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸಂಘರ್ಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ಮೇಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇರಾಕ್ ಮತ್ತು ಕುವೈತ್ ಯುದ್ಧಗಳ ನಂತರವೂ ಇಂಥದ್ದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ.</p><p> ಇರಾನ್ನ ಜನರು ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಷಕಾರಿ ಗಾಳಿ ಉಸಿರಾಡುವುದರಿಮದ ಕೊಂಚ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಓಡಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ. ಮಾಲಿನ್ಯದ </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>