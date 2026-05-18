ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೌನವೇ ಮದುವೆಗೆ ಸಮ್ಮತಿ: ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಅಫ್ಗನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಕಾನೂನು

<p><strong>ಕಾಬೂಲ್:</strong> ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಆಡಳಿತ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕಿಗೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಈ ಹಿಂದೆ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವಂತಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ, ಪುರುಷ ಜೊತೆಯಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಓಡಾಡಬಹುದೇ ಹೊರತು ಒಂಟಿ ಮಹಿಳೆ ಓಡಾಡುವಂತಿಲ್ಲ, ಪಾರ್ಕ್, ಜಿಮ್, ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಹ ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಬೇಕು ಹೀಗೆ ನೂರೆಂಟು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. </p><p>ಇವೆಲ್ಲದರ ಹೊರತಾಗಿ ಈಗ ಮದುವೆ, ವಿಚ್ಛೇದನ, ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ಕುಟುಂಬ ಕಾನೂನನ್ನು ತಾಲಿಬಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಇದು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಳವಳವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.</p><p>‘ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪರೇಶನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಪೌಸ್’ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 31ಕ್ಕೆ ತಾಲಿಬಾನ್ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಹಿಬತುಲ್ಲಾ ಅಖುಂಡ್ಜಾಡಾ ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಡಳಿತದ ಅಧಿಕೃತ ಗೆಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಫ್ಗನ್ ಪ್ರಸಾರಕ <a href="https://amu.tv/239295/#:~:text=The%20child%20may%20later%20seek,would%20not%20be%20considered%20valid.">‘ಅಮು ಟಿವಿ’ </a>ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಹೊಸ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ, ಪತಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾದರೆ, ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೂರವಾಗುವುದು, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. </p><p>ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಒಬ್ಬ ಕನ್ಯೆ ಮದುವೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಆಕೆಯ ಸಮ್ಮತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಈ ಮೊದಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯ ಮೌನವನ್ನು ಸಮ್ಮತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. </p><p>ಆರ್ಟಿಕಲ್ 5ರಡಿ ತಂದೆ ಅಥವಾ ಅಜ್ಜಂದಿರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಸಂಬಂಧಿಕರೂ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ಮದುವೆಯನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಗು ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಮದುವೆ ರದ್ದು ಮಾಡಲು ಕೋರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಾಲಿಬಾನ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅನುಮತಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.</p><p>ಮದುವೆಯಾದ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಪತಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕೇವಲ ಪತ್ನಿಯ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಪತಿಯ ಸಮ್ಮತಿಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಒಂದು ವೇಳೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಪತಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಭಿಚಾರದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರೇ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ತಾಲಿಬಾನ್ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆಪತ್ತು ಎಂದಿದ್ದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ</strong></p><p>ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಆಡಳಿತ ವಿಧಿಸಿರುವ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಆಪತ್ತು ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ತಜ್ಞರು ಈ ಹಿಂದೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.</p><p>‘ಪುರುಷರು ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲೇ ಹೆರಿಗೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲು ಪುರಷರಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಲಾಗದೆ, ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಮಗುವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ’ ಎಂಬ ವರದಿಯನ್ನು ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಾರರಾಗಿ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ತಜ್ಞ ರಿಚರ್ಡ್ ಬೆನೆಟ್ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಮಂಡಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><strong>ಅಧಾರ: ಅಫ್ಗನ್ ಪ್ರಸಾರಕ ಅಮು ಟಿವಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ</strong></p>