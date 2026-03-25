ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: ಅಹ್ಮದೀಯರ ಆಚರಣೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ

<p><strong>ಲಾಹೋರ್</strong>: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಅಹ್ಮದಿ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಈದ್ ಹಬ್ಬದಂದು ತಮ್ಮ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಮಾತ್ ಅಹ್ಮದೀಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ (ಜೆಎಪಿ) ಬುಧವಾರ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ಗುಜ್ರನ್ವಾಲಾ, ಸೈಲ್ಕೋಟ್, ಫೈಸಲಾಬಾದ್, ಸರ್ಗೋದಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಹ್ಮದೀಯರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜೆಎಪಿ ವಕ್ತಾರ ಆಮಿರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="bodytext">ಶಾಂತಿಯುತ ಸಮುದಾಯವೊಂದು ತನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೂ ಅವರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>