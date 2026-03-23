ಸ್ಟಾಪ್, ಸ್ಟಾಪ್; ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮೇಡೇ ಬದಲು ಪೈಲಟ್ ಹೀಗಂದಿದ್ದು ಯಾಕೆ?

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಲಾ ಗಾರ್ಡಿಯಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಏರ್ ಕೆನಡಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತವಾಗಿದ್ದು, ಪೈಲಟ್ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸುವ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಮೊದಲು 'ಸ್ಟಾಪ್, ಸ್ಟಾಪ್, ಸ್ಟಾಪ್' ಎಂದು ಕೂಗಿರುವ ಆಡಿಯೊ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪೈಲಟ್ 'ಮೇಡೇ ಮೇಡೇ' ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಾ ಅಪಾಯದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಏರ್ ಕೆನಡಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನ ವಿಮಾನದ ಪೈಲಟ್ 'ಸ್ಟಾಪ್, ಸ್ಟಾಪ್, ಸ್ಟಾಪ್' ಎಂದು ಹಲವು ಬಾರಿ ಕೂಗಿ ಹೇಳಿರುವ ಆಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.</p><p>ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಲಾ ಗಾರ್ಡಿಯಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಏರ್ ಕೆನಡಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವಿಮಾನ ಏಕಾಏಕಿ ರನ್ ವೇ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಫೈಲೆಟ್ಗಳು ಸ್ಥಳದ್ಲಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ವಿಮಾನವು ರನ್ವೇಗೆ ಇಳಿಯುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ವಾಹನವೊಂದು ರನ್ವೇ ದಾಟುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ನಿಂದ ಪೈಲಟ್ಗೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಪೈಲಟ್ 'ಸ್ಟಾಪ್, ಸ್ಟಾಪ್, ಸ್ಟಾಪ್, ಸ್ಟಾಪ್, ಟ್ರಕ್ 1, ಸ್ಟಾಪ್ ಎಂದು ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಂದೇಶದ ನಡುವೆಯೇ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. </p><p>'ಜೆಟ್ 646... ಜೆಟ್ 646.. ನೀವು ನಿಂತಿರುವ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುವ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ನಾನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಾಹನವು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ನಿಯಂತ್ರಕರು ಏರ್ ಕೆನಡಾ ವಿಮಾನದ ಪೈಲಟ್ಗೆ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ನಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ವಿಮಾನವು ಕೆನಡಾದ ಮೊಂಟ್ರಿಯಲ್ನಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿ 60 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇದ್ದರು. ಏರ್ ಕೆನಡಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವಿಮಾನವು ಗಂಟೆಗೆ 39 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಟ್ರಕ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ವಿಮಾನದ ಮುಂಭಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಖಂಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ 11 ಜನರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದವರು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದುರಂತ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಮಾನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.