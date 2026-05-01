ಹೊರ್ಮುಜ್‌ ತೆರೆಯಲು ಅಮೆರಿಕ ಶತಪ್ರಯತ್ನ

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಎಎಫ್ಪಿ): ಇರಾನ್ ಜತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅಮೆರಿಕವು ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ತೆರೆಯಲು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಗರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಒಕ್ಕೂಟದ (ಎಂಎಫ್ಸಿ) ಮೂಲಕ ಶತಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದೆ.</p>.<p>ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮತ್ತು ಪರ್ಶಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 'ಎಂಎಫ್ಸಿ' ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು 2019ರಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಕ್ಕೂಟವಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಅಮೆರಿಕವು ಹೊರ್ಮುಜ್ ಮುಕ್ತ ಗೊಳಿಸಲು ಎಂಎಫ್ಸಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು ಇತರೆ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ' ಎಂದು ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಇಚ್ಚಿಸದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಎಎಫ್ಪಿ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ನಡುವಿನ ಜಂಟಿ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಎಂಎಫ್ಸಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿ ಸಲಿದೆ' ಎಂದು ವಾಲ್ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಫೆಬ್ರುವರಿ 28ರಿಂದ ಅಮೆರಿಕ–ಇರಾನ್–ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂದಿನಿಂದ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ತೈಲ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಇಂಧನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.</p>.<p>'ಇರಾನ್ ನಿರ್ಬಂಧದಿಂದ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ರಮ ಅತ್ಯಗತ್ಯ' ಎಂದು ವಾಲ್ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>'ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಆ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಎಂಸಿಎಫ್ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದು' ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>