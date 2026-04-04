ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪತನಗೊಂಡ ಎಫ್–15 ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಓರ್ವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ 'ಸಿಬಿಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್' ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ–ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಮೆರಿಕದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವೊಂದು ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪತನಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಮೆರಿಕದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಮಾನ ಎ–10 ವಾರ್ಥಾಗ್ ವಿಮಾನವೂ ಪತನಗೊಂಡಿದ್ದು, ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಮಾ.2ರಂದು ಕುವೈತ್ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮಾದದಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ವಾಯುಪಡೆಯ ಮೂರು ವಿಮಾನಗಳು ಪತನಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಆರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರಬಂದಿದ್ದರು.

ಅಮೆರಿಕದ ವಿಶೇಷ ಪಡೆಗಳಿಂದ ಶೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.

ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಶ್ವೇತಭವನ ಅಥವಾ ಪೆಂಟಗನ್ನಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.