ಪೈಲಟ್ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡ ಅಮೆರಿಕ: ಯುದ್ಧ ಕೈದಿಗಳ ಕುರಿತ ಅಂ.ರಾ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಮೆರಿಕದ ಯುದ್ಧವಿಮಾನದ ಪೈಲಟ್ ಅನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದು, ಯುದ್ಧ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಿನೆವಾ ಸಮಾವೇಶದ ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
• ಅಮೆರಿಕದ ಸಾಹಸಮಯ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ಇರಾನ್ನಿಂದ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ F-15 ಯುದ್ಧವಿಮಾನದ ಪೈಲಟ್ಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸುದೀರ್ಘ ಹಾಗೂ ಸಾಹಸಮಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಅವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ.
• ಜಿನೆವಾ ಸಮಾವೇಶದ ನಿಯಮಗಳು
ಜಿನೆವಾ ಒಪ್ಪಂದದ 4ನೇ ಅನುಚ್ಛೇದದಡಿ, ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕ ಸೈನಿಕರನ್ನು ‘ಯುದ್ಧ ಕೈದಿಗಳು’ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಮಾನವೀಯವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
• ಯುದ್ಧ ಕೈದಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳು
13ನೇ ಅನುಚ್ಛೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ಯುದ್ಧ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಬಾರದು. ಅವರ ಹೆಸರು, ಹುದ್ದೆ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿಯ ಹೊರತಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವಂತಿಲ್ಲ.
• ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ
ಫೆಬ್ರವರಿ 28ರಂದು ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಜಂಟಿ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
ಫೆಬ್ರುವರಿ 28
ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ಪಡೆಗಳು ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಜಂಟಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು
