ಸೋಮವಾರ, 6 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ಪೈಲಟ್ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡ ಅಮೆರಿಕ: ಯುದ್ಧ ಕೈದಿಗಳ ಕುರಿತ ಅಂ.ರಾ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 6 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 3:22 IST
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಮೆರಿಕದ ಯುದ್ಧವಿಮಾನದ ಪೈಲಟ್ ಅನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದು, ಯುದ್ಧ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಿನೆವಾ ಸಮಾವೇಶದ ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಅಮೆರಿಕದ ಸಾಹಸಮಯ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ಇರಾನ್‌ನಿಂದ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ F-15 ಯುದ್ಧವಿಮಾನದ ಪೈಲಟ್‌ಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸುದೀರ್ಘ ಹಾಗೂ ಸಾಹಸಮಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಅವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ.
ಜಿನೆವಾ ಸಮಾವೇಶದ ನಿಯಮಗಳು
ಜಿನೆವಾ ಒಪ್ಪಂದದ 4ನೇ ಅನುಚ್ಛೇದದಡಿ, ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕ ಸೈನಿಕರನ್ನು ‘ಯುದ್ಧ ಕೈದಿಗಳು’ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಮಾನವೀಯವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
ಯುದ್ಧ ಕೈದಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳು
13ನೇ ಅನುಚ್ಛೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ಯುದ್ಧ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಬಾರದು. ಅವರ ಹೆಸರು, ಹುದ್ದೆ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿಯ ಹೊರತಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವಂತಿಲ್ಲ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ
ಫೆಬ್ರವರಿ 28ರಂದು ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಜಂಟಿ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
ಫೆಬ್ರುವರಿ 28
ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ಪಡೆಗಳು ಇರಾನ್‌ ಮೇಲೆ ಜಂಟಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಯೋಧನನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಪಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ
ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಯೋಧನನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಪಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನೆತನ್ಯಾಹು ಮಾತು ಕೇಳಿದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯಲಿದೆ: ಟ್ರಂಪ್‌ಗೆ ಇರಾನ್
ನೆತನ್ಯಾಹು ಮಾತು ಕೇಳಿದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯಲಿದೆ: ಟ್ರಂಪ್‌ಗೆ ಇರಾನ್
ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು ಇರಾನ್‌
ಪೈಲಟ್‌ ಅನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಬಹುಮಾನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್‌ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು.
