ಹಜ್‌ ಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭ: 15 ಲಕ್ಷ ಭಕ್ತರ ಭೇಟಿ

ಮೆಕ್ಕಾ: ವಾರ್ಷಿಕ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, 15 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾತ್ರಿಕರು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದ ಕದನ ವಿರಾಮ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹಾಗೂ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ನಡುವೆಯೂ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊದಲ ದಿನ ಅನೇಕ ಯಾತ್ರಿಕರು ಮೆಕ್ಕಾ ಸಮೀಪದ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಶಾಲವಾದ ಡೇರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಸೀದಿ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪವಿತ್ರ 'ಕಾಬಾ'ವನ್ನು ಒಂದು ಸುತ್ತು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆಯಿಂದ ಬಸವಳಿಯುತ್ತಿರುವ ಯಾತ್ರಿಕರು ಛತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾಲಿತ ಸಣ್ಣ ಫ್ಯಾನ್ಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಫ್ಯಾನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

'ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಹಜ್ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ಯಾತ್ರಿಕರು ಹಜ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಹಜ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪಡೆಗಳ ಕಮಾಂಡರ್ ಸಲೇಲ್ ಬಿನ್ ಸಾದ್ ಅಲ್–ಮುರಬ್ಬಾ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಶಕ್ತರಾಗಿರುವವರು ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂತಹ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ' ಎಂದು ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಯಾತ್ರಿಕ ಸಾಮ್ಯಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಮೊನೈಮ್ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.