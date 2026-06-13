<p><strong>ಸ್ಯಾನ್ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ:</strong> ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಎ.ಐ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಾದ ‘ಫೇಬಲ್ 5’ ಮತ್ತು ‘ಮಿಥೋಸ್ 5’ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ವಿದೇಶಿಗರಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪಾಲನೆಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.ಜಾಗತಿಕ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದೋಷಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಮಿಥೋಸ್.<p>ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಿದೇಶಿ ನಾಗರಿಕರಿರೂ ಇದರಿಂದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.</p><p>ಅತ್ಯಂತ ಮುಂದುವರಿದ ಎ.ಐ ಮಾದರಿಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿದೇಶಿಗರಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದೆ. </p><p>ಹೊಸ ಎ.ಐ ಮಾದರಿಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಈ ಆದೇಶವು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಗೋಪ್ಯವಾಗಿಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಷರತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರಲಿವೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.</p><p>ಇದು ತೀವ್ರವಾದ ನಡೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಈ ಅಡಚಣೆಗಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.ಎ.ಐನಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತವೇ? ಬೇರೆಯದೇ ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕಂಪನಿ!.<p>‘ಇದು ಒಂದು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಸರ್ಕಾರ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಮಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈ ನಿರ್ದೇಶನ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಅತ್ಯಂತ ಸುಧಾರಿತ ಎ.ಐ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಮುನ್ನ, ಅವುಗಳಿಂದ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಚೌಕಟ್ಟೊಂದನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p> .ಎ.ಐ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ನ ಮಿಥೋಸ್: ಚೀನಾ, ರಷ್ಯಾಗೆ ನಡುಕ.<p>ತನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೋರಿ ಮಾಡಿದ ಮನವಿಗೆ ಶ್ವೇತಭವನದಿಂದಗೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಈ ವಾರವಷ್ಟೇ ಫೇಬಲ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಮೀಥೋಸ್ ಮಾದರಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಸುಧಾರಿತವಾಗಿದ್ದು, ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆಯ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಅದನ್ನು ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿತ್ತು.</p><p><em><strong>ಆಧಾರ: ದಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್, ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಎಎಫ್ಪಿ</strong></em></p> .ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಸಾರಿ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>