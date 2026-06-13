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Homenewsworld news

ವಿದೇಶಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್‌ನ ಮೀಥೋಸ್, ಫೇಬಲ್ ಬಳಕೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ನಿರ್ಬಂಧ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 13 ಜೂನ್ 2026, 7:30 IST
Last Updated : 13 ಜೂನ್ 2026, 7:30 IST
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