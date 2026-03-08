ಇಸ್ಲಾಂ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಮಮ್ದಾನಿ ನಿವಾಸದ ಎದುರು ಉದ್ವಿಗ್ನ ಸ್ಥಿತಿ

<p><strong>ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್:</strong> ‘ಮುಸ್ಲಿಮರು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಿರಿ’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಮೇಯರ್ ಜೋಹ್ರಾನ್ ಮಮ್ದಾನಿ ಅವರ ನಿವಾಸದ ಎದುರು ಇಸ್ಲಾಂ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರು ಶನಿವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಇಸ್ಲಾಂ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಗರದ ಕೆಲವು ಜನರು ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರೊಬ್ಬರು ಇಸ್ಲಾಂ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರ ಮೇಲೆ ಸ್ಫೋಟಕ ವಸ್ತುವೊಂದನ್ನು ಎಸೆದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇಸ್ಲಾಂ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವರ ಮೇಲೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಳಸಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ಘಟನೆ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧದ ಸಂಬಂಧ ಈ ಇಸ್ಲಾಂ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆದಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಕಮಿಷನರ್ ಜೆಸಿಕಾ ಟಿಚ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಉದ್ವಿಗ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಆರು ಮಂದಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟಕ ಇದ್ದ ವಸ್ತು ಬಳಸಿದ ಸಂಬಂಧ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಂ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ 20 ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ 125 ಮಂದಿ ಇದ್ದರು. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗಾಯಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ಶನಿವಾರ ಮಮ್ದಾನಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p> <strong>ಇಸ್ಲಾಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ</strong> </p><p>ಬಲಪಂಥೀಯ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೊ ಮಾಡುವ ಜಾಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ ಎಂಬ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಇಸ್ಲಾಂ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ‘ನಗರವು ‘ಇಸ್ಲಾಮೀಕರಣ’ಗೊಂಡಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದರು. </p>.<p> <strong>‘ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಜಾಗವಿಲ್ಲ’</strong> </p><p>‘ನಾವು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಯರ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಜಾಗವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಲೇಬೇಕು. ಲ್ಯಾಂಗ್ ಒಬ್ಬ ಮೂರ್ಖ’ ಎಂದು ಇಸ್ಲಾಂ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಮಿಯಾ ಎಂಬುವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>