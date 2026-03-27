ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ: 14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ನಿಷೇಧ

<p><strong>ವಿಯೆನ್ನಾ:</strong> 14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಸರ್ಕಾರ ಗುರುವಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಹರಡುವ ವಿಷಯಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ವ್ಯಸನಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>'ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ವ್ಯಸನಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಅಸಾಧ್ಯ. ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಶೀಘ್ರವೇ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ರೀಸ್ ಬಾಬ್ಲರ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. </p>.<p>'ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ವ್ಯಸನಿಗಳನ್ನಾಗಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುವಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದರು. </p>.<p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ನಿಷೇಧದೊಂದಿಗೆ, ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 'ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ' ಎಂಬ ಹೊಸ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಲೂ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>